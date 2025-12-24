Skupina 14 držav, večinoma zahodnih, obsodila izraelsko širitev naselbin na Zahodnem bregu

Novozgrajeni izraelski objekti v bližini Ramale na okupiranem Zahodnem bregu. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

Skupina 14 držav, vključno s Francijo in Veliko Britanijo, je danes v skupni izjavi obsodila vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ki jo je nedavno napovedal Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Belgija, Kanada, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Islandija, Irska, Japonska, Malta, Nizozemska, Norveška, Španija in Združeno kraljestvo obsojamo odobritev 19 novih naselij na zasedenem Zahodnem bregu s strani izraelskega varnostnega kabineta,« je navedeno v skupni izjavi, ki jo je objavilo francosko zunanje ministrstvo.

Jasno nasprotovanje priključevanju ozemelj

Države so v izjavi poudarile tudi jasno nasprotovanje kakršni koli obliki priključevanja ozemelj in širjenju nezakonitih judovskih naselbin.

Gre za odziv na potezo izraelskega varnostnega kabineta, ki je konec tedna odobril vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. To je ukrep, s katerim želijo preprečiti ustanovitev palestinske države. S tem se število odobrenih judovskih naselij na Zahodnem bregu v zadnjih treh letih zvišuje na 69.

Palestinski vojak, angažiran ob današnjem prihodu katoliškega kardinala Pierbattista Pizzabelle in romarjev v Betlehem, ki se nahaja na okupiranem območju Zahodnega brega. FOTO: Hazem Bader/AFP

Združeni narodi pa so le nekaj dni pred tem sporočili, da je širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu - ki so po mednarodnem pravu nezakonita - dosegla najvišjo raven vsaj od leta 2017.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na začetku tega meseca obsodil neizprosno širjenje judovskih naselij na Zahodnem bregu, podobno je širitev nezakonitih naselbin že večkrat obsodilo več držav.

Z izjemo vzhodnega Jeruzalema, ki ga je Izrael zasedel in si ga priključil leta 1967, na Zahodnem bregu živi več kot pol milijona Izraelcev in okoli tri milijone Palestincev.