»Nismo bili mi,« so ob smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija v helikopterski nesreči mediji navedli neimenovanega visokega vladnega uradnika. Tudi v Washingtonu upajo, da to drži. Za strmoglavljenje helikopterja, v katerem je bil politik, ki je med sovražniki veljal za »teheranskega klavca«, sta bila najverjetneje kriva slabo vreme in zastarelo letalstvo.