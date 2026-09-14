Slabokrvnost v nosečnosti povezana z manjšimi možgani pri dojenčkih

V raziskavi, ki so jo izvedli na univerzi King's College London, so odkrili, da slabokrvnost mater med nosečnostjo vpliva na razvoj možganov otroka, prvi znaki se pojavijo že v prvem letu, poroča Guardian.
S slabokrvnostjo se spopada kar tretjina nosečnic, povzroča ga pomanjkanje železa, pri katerem je število rdečih krvničk manjše od običajnega. Simptomi so utrujenost, težave z dihanjem in omotica. Največ primerov so odkrili v podsaharski Afriki in južni Aziji.
Primerjali so otroke mater, ki jim primanjkuje železa, s tistimi, ki jim tega ni primanjkovalo. Spremljali so več kot 300 mater in njihovih otrok v Južni Afriki, stari so bili od tri mesece do dve leti. Odkrili so, da imajo dojenčki slabokrvnih mater v povprečju za štiri odstotke manjše možgane pri 12 mesecih, pri 24 mesecih pa se ta številka poviša na šest odstotkov.
Ta razlika se pozna v specifičnih predelih možganov, ki so odgovorni za ključne nevropsihološke funkcije, med drugim za gibanje, učenje in uravnavanje čustev.
Te funkcije ostanejo oslabljene tudi pozneje. Ko začnejo obiskovati šolo, se lahko razvijejo bolj opazne kognitivne težave, potrjujejo zgodnejše raziskave, v katerih je bilo ugotovljeno, da takšni otroci dosegajo slabše rezultate pri testih.
Raziskovalka Jessica Ringshaw poudarja, da je slabokrvnost treba spremljati v rodni dobi, predvsem med nosečnostjo, priporoča peroralne ali celo intravenske dodatke, kjer je to potrebno.
V raziskavi, ki jo je objavila revija Brain communications, so uporabljali posebne nove naprave MRI, ki so nekoliko drugačne od tistih v bolnišnicah. Te prenosne naprave so dovolj občutljive, da so zaznale razlike v možganih pri dojenčkih, ki so bili rojeni slabokrvnim materam.
Slabokrvnosti je treba, so opozorili strokovnjaki, nameniti več pozornosti, saj se bo le na takšen način zagotovil zdrav razvoj otrok.
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