Slabokrvnost v nosečnosti povezana z manjšimi možgani pri dojenčkih

V raziskavi, ki so jo izvedli na univerzi King's College London, so odkrili, da slabokrvnost mater med nosečnostjo vpliva na razvoj možganov otroka, prvi znaki se pojavijo že v prvem letu, poroča Guardian.

S slabokrvnostjo se spopada kar tretjina nosečnic, povzroča ga pomanjkanje železa, pri katerem je število rdečih krvničk manjše od običajnega. Simptomi so utrujenost, težave z dihanjem in omotica. Največ primerov so odkrili v podsaharski Afriki in južni Aziji.

Spremljanje slabokrvnosti

Primerjali so otroke mater, ki jim primanjkuje železa, s tistimi, ki jim tega ni primanjkovalo. Spremljali so več kot 300 mater in njihovih otrok v Južni Afriki, stari so bili od tri mesece do dve leti. Odkrili so, da imajo dojenčki slabokrvnih mater v povprečju za štiri odstotke manjše možgane pri 12 mesecih, pri 24 mesecih pa se ta številka poviša na šest odstotkov.

Ta razlika se pozna v specifičnih predelih možganov, ki so odgovorni za ključne nevropsihološke funkcije, med drugim za gibanje, učenje in uravnavanje čustev.

Razlika se pozna v specifičnih predelih možganov. FOTO: Shutterstock

Te funkcije ostanejo oslabljene tudi pozneje. Ko začnejo obiskovati šolo, se lahko razvijejo bolj opazne kognitivne težave, potrjujejo zgodnejše raziskave, v katerih je bilo ugotovljeno, da takšni otroci dosegajo slabše rezultate pri testih.

Raziskovalka Jessica Ringshaw poudarja, da je slabokrvnost treba spremljati v rodni dobi, predvsem med nosečnostjo, priporoča peroralne ali celo intravenske dodatke, kjer je to potrebno.

Tehnološke novosti

V raziskavi, ki jo je objavila revija Brain communications, so uporabljali posebne nove naprave MRI, ki so nekoliko drugačne od tistih v bolnišnicah. Te prenosne naprave so dovolj občutljive, da so zaznale razlike v možganih pri dojenčkih, ki so bili rojeni slabokrvnim materam.

Slabokrvnosti je treba, so opozorili strokovnjaki, nameniti več pozornosti, saj se bo le na takšen način zagotovil zdrav razvoj otrok.