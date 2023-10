Slavilce Hamasovih dejanj čakajo kazni

V nadaljevanju preberite:

Nemško državno tožilstvo je uvedlo preiskavo zaradi terorističnega napada v Izraelu, in sicer proti Hamasu oziroma še neznanim napadalcem, saj so med ubitimi ali ugrabljenimi tudi nemški državljani. Hkrati pa poteka tudi preiskava zoper podpornike Hamasa, ki so se v Berlinu udeležili slavja. Številni politiki so pozvali k ostremu ukrepanju, tudi izgonu udeležencev slavja.