Slavje ob rojstnem dnevu kraljice odpovedano zaradi epidemije

Voščili ji bodo prek videa



Dvojno slavje

Kraljica se je nazadnje pojavila v javnosti 9. marca, na dan Commonwealtha, ki velja za najpomembnejši britanski praznik. Osrednja slovesnost ob prazniku poteka v Westminstrski opatiji. FOTO: Reuters



Dve smrti, vojna in koronavirus

Osebnega praznika britanske, ki danes praznuje 94. ­rojstni dan, letos prvič po 68 letih ne bodo zaznamovali s topovskimi salvami niti junijsko tradicionalno parado pred Buckinghamsko palačo.Vir iz Buckinghamske palače je za časnik Independent povedal, da se je kraljica, ki je pri rosnih 25 letih prevzela vladarski stolček od očeta, odločila za odpoved današnje ceremonije, ker se ji javno praznovanje rojstnega dne ni zdelo primerno, saj so v državi izredne zdrav­stvene razmere. Izstrelitev slepih nabojev iz več topov v pozdrav kraljici poteka vsako leto 21. aprila opoldne na različnih lokacijah v Londonu in po državi.S salvami kraljeva družina zaznamuje posebne priložnosti, kot so obletnice in rojstni dnevi. Kraljica bo praznovala rojstni dan v gradu Windsor, kamor se je 19. marca odpravila s soprogom. Po poročanju britanskih medijev ji bodo preostali člani kraljeve družine voščili prek videa. Osemindevetdesetletni princ Filip, ki se je leta 2017 uradno upokojil, je v okviru svetovnega tedna cepljenja, ki poteka med 24. in 30. aprilom, pohvalil zdravstvene delavce za zasluge pri zajezit­vi širjenja okužb s koronavirusom.Iz Buckinghamske palače so tudi sporočili, da bodo zaradi epidemije odpovedali parado, ki v znamenju kraljičinega rojstnega dneva vsako leto poteka na začetku junija. V Veliki Britaniji namreč dvakrat zaznamujejo njeno obletnico rojstva, s topovsko salvo na dan, ko je bila rojena, nato pa še junija z uradno državno proslavo. Tradicijo dvojnega rojstnega dneva je prvi uveljavil kralj Jurij leta 1748. Vladar se je rodil novembra, ki velja za deževni mesec, zato se je odločil prestaviti uradno proslavo v toplejše ­pomladanske mesece.V čast kraljici tako vsako leto drugo junijsko soboto priredijo tradicionalno parado Pozdrav zastavi (Trooping the Colour). Parada je dobila ime po britanskih pehotnikih, ki so na bojišču barve svojega polka in zastave uporabljali za označevanje zbirališč za vojake. Na veličastni paradi sodeluje več kot 1500 pripadnikov kraljeve vojske in konjenice. Za glasbo skrbijo častna straža, korpus bobnarjev in konjenica, proslavo spremlja nekaj več kot 400 glasbenikov. Dogodek sklenejo z akrobacijami pripadnikov kraljevih letalskih sil Rdeče puščice. V času kraljičine vladavine so parado prekinili samo enkrat, in to zaradi splošne stavke leta 1955.Kraljica Elizabeta II. je zaradi epidemije koronavirusa 5. aprila nagovorila prebivalce Velike Britanije in držav Commonwealtha . V čustvenem nagovoru jih je pozvala k samodisciplini, a jim hkrati zagotovila, da bosta njihova odločnost in potrpežljivost v boju s pandemijo novega koronavirusa poplačani. »Nagovarjam vas v časih, o katerih vem, da so polni izzivov,« je dejala in se spomnila svojega prvega podobnega nastopa leta 1940, ko je pri 14 letih po radijskih valovih nagovorila otroke, ki so morali zaradi druge svetovne vojne oditi od doma.To je bil njen četrti izredni nagovor, odkar je na britanskem prestolu. Nazadnje je leta 2012 nagovorila državljane ob dia­mantnem jubileju, pred tem leta 2002 ob materini smrti, leta 1997 na predvečer pogreba princese Diane, leta 1991 pa v času prve zalivske vojne.———Avtor je zaposlen v Delovnici.