Slavljenje ukrajinskega esesovca odneslo predsednika parlamenta

Predsednik spodnjega doma kanadskega parlamenta Anthony Rota je v torek odstopil s položaja zaradi pozdrava 98-letnemu veteranu druge svetovne vojne v času obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. O veteranu, ki je v parlamentu prejel stoječe ovacije, se je kasneje izkazalo, da se je boril pod poveljstvom nacistov.

»S težkim srcem seznanjam člane z odstopom s položaja predsednika spodnjega doma in izražam globoko obžalovanje zaradi napake,« je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v parlamentu dejal član stranke liberalcev Rota.

Rota je med govorom v petek, ko je bil Zelenski na obisku v parlamentu, izpostavil ukrajinskega priseljenca, 98-letnega Jaroslava Hunko, ga pozdravil kot borca proti Rusiji v času druge svetovne vojne in ga označil za heroja Ukrajine in Kanade.

Hunka je prejel stoječe ovacije vseh navzočih, judovske skupine v Kanadi pa so kasneje sporočile, da je bil med drugo svetovno vojno član zloglasne 14. divizije SS, ki je v Ukrajini pobijala Jude. Delovala je tudi na Slovaškem, v Avstriji, na Poljskem, ob koncu vojne pa tudi na današnjem ozemlju Slovenije.

Center prijateljev Simona Wiesenthala, ki se posveča izobraževanju o holokavstu in antisemitizmu, je sporočil, da gre za šokanten in neverjetno pretresljiv incident, ki se ne bi smel zgoditi. Na Roto so se potem sprožili pritiski, naj odstopi, k čemur ga je v torek pozvala tudi zunanja ministrica Melanie Joly.

»To je sramota za parlament in Kanadčane in predsednik parlamenta bi moral uslišati pozive k odstopu,« je izjavila v torek, potem ko je premier Justin Trudeau incident prav tako označil za sramoto.

Na incident so se odzvali tudi drugod po svetu, med drugim na Poljskem, kjer je minister za izobraževanje Przemyslaw Czarnek v torek oznanil, da je »sprejel ukrepe« za morebitno izročitev Jaroslava Hunke, poroča bruseljski bilten Politico.

»Glede na škandalozne dogodke v kanadskem parlamentu, ki so v navzočnosti predsednika Zelenskega počastili pripadnika zločinske nacistične formacije SS Galizien, sem sprejel ukrepe za morebitno izročitev tega človeka Poljski,« je Czarnek zapisal na družbenem omrežju.