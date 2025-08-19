Slavoj Žižek in Alenka Zupančič o resnični nevarnosti umetne inteligence

V času, ko nas vsakodnevno preplavljajo podobe in informacije, se zdi, da je družba razvila visoko stopnjo imunosti proti šokom. Vendar pa je pred časom objavljen videoposnetek prihodnje »Riviere v Gazi« – vizualizacija luksuznega letovišča na območju, kjer se odvija ena najdaljših in najbolj krvavih kriz sodobnosti – prebil to navidezno neobčutljivost.

Videoposnetek, ki ga mnogi razumejo kot produkt skrajno desničarske propagande, je sprožil burne odzive.

Slovenska filozofa Alenka Zupančič in Slavoj Žižek sta se v eseju z naslovom Dobrodošli v rivieri resničnosti nanj odzvala s povsem drugačno interpretacijo: vidita ga kot simptom globljega procesa, v katerem umetna inteligenca odigrava vlogo našega nezavednega.

Jezik nezavednega v dobi umetne inteligence

Za razumevanje tega procesa Zupančičeva in Žižek izhajata iz misli psihoanalitika Jacquesa Lacana, ki je trdil, da je »nezavedno strukturirano kot jezik«.

To pomeni, da nezavedno ni nerazumna gmota potlačenih impulzov, temveč urejen sistem simbolov in ponovitev. Sanje, spodrsljaji in simptomi niso naključni, ampak nosijo pomen, ki ga je mogoče razvozlati, podobno kot pri branju besedila.

Na tem temelju Zupančičeva pokaže, kako so današnji veliki jezikovni modeli – chatgpt, claude, gemini in podobni – postali zbirališče tega kolektivnega nezavednega.

S tem, ko so bili »nahranjeni« z neizmernimi količinami besedil, niso ustvarili novega znanja, ampak so začeli reproducirati vse tisto, kar že kroži v našem simbolnem prostoru: plemenite ideje, vulgarne šale, predsodke, travme in fantazme.

Fantazma V psihoanalizi, od koder izraz izvira, fantazma ni le sanjarjenje. Je nekakšen nezavedni »scenarij«, ki oblikuje, kaj si želite in česa se bojite. Ta notranji zemljevid ni nujno realističen ali prijeten, a pomaga osmisliti svet. Fantazme niso zgolj osebne. Imajo jih tudi družbe, pogosto pa vključujejo tudi potlačene ideje, kot je želja po nadvladi ali 'izbrisu sovražnika'. Umetna inteligenca v tem kontekstu deluje kot stroj, ki te skrite kolektivne scenarije prebere in jim da vidno, pogosto šokantno podobo.

Umetna inteligenca kot stroj za materializacijo fantazem

Po Zupančičevi umetna inteligenca deluje kot nekakšen arhiv, ki ne le shrani, ampak tudi reproducira vsebine, ki jih ljudje produciramo – tudi tiste, ki jih ne želimo priznati kot svoje. Umetna inteligenca (UI) je sposobna izluščiti in sestaviti fantazme, ki se v družbi skrivajo pod površjem.

Videoposnetek »Riviere v Gazi« je za Zupančičevo tipičen primer takšnega procesa. Po njenem mnenju ga umetna inteligenca ni ustvarila iz praznine, ampak je zgolj sintetizirala obstoječe elemente: kolonialne fantazme, želje po izbrisu sovražnika in predstave o napredku, ki naj bi prišel na pogorišču uničenja.

Vse to se je združilo v vizualizacijo, ki hkrati šokira in fascinira. Ključno pri tem je, da te fantazme nimajo lastnika. Nihče jih ni izrekel neposredno, stroj pa jim je dal obliko in jih postavil pred naše oči.

Razlika med človeškim dvomom in strojno napako

Ob tem Zupančičeva opozarja, da UI nikoli ne more postati subjekt v Lacanovem smislu. Subjekt ni zgolj zavestno »jaz«, temveč je za Lacana razpoka v simbolnem redu – točka, kjer človek doživlja dvom, tesnobo in nelagodje ter se sprašuje o svojem obstoju. Prav ta razpoka omogoča refleksijo in svobodo.

Umetna inteligenca tega nima. Njene »halucinacije« – napačni odgovori, izmišljeni viri – so zgolj tehnične napake, posledica statističnega sklepanja, ne pa izraz notranjega konflikta. UI ne pozna dvoma. Ne more se spraševati o smislu svojega delovanja. V tem je po Zupančičevi temeljna razlika: človekovo nezavedno je vezano na subjekt, UI pa deluje kot nezavedno brez subjekta.

Politična moč »nestabilne ironije«

Slavoj Žižek prevzame to tezo in jo razširi na področje politike. Če UI res deluje kot nezavedno brez subjekta, lahko postane idealno orodje za širjenje ideoloških vsebin.

Žižek izpostavi mehanizem, ki ga imenuje »nestabilna ironija«.

Videoposnetek »Riviere v Gazi« ni predstavljen kot uradni načrt, temveč kot provokacija, šala ali satira. Prav zaradi te dvoumnosti lahko gledalci uživajo v obscenosti ideje, hkrati pa ohranijo moralno distanco, češ da »ni mišljeno resno«.

Tako je mogoče širiti tudi najbolj toksične politične fantazme, ne da bi za to kdo prevzel odgovornost.

Ta mehanizem omogoča, da se v javnosti normalizirajo ideje, ki bi bile še nedavno povsem nesprejemljive. Ko politiki, kot sta izraelski premier Benjamin Netanjahu ali minister Bezalel Smotrič, govorijo o možnosti preselitve palestinskega prebivalstva, javnost ni več šokirana – saj je podobne zamisli že srečala v obliki ironije in satire.

Nevtralizacija travme, preden se zgodi

Žižek opozarja, da se na ta način nevtralizira učinek travme, še preden se ta zgodi v realnosti. Družba se navadi na nepredstavljivo, ker ga je že videla v estetski ali ironični obliki. Ko se podobne ideje pojavijo v resničnem političnem govoru, so že »prežvečene« in zato manj pretresljive.

UI s tem ne deluje kot orodje, ki bi zavestno oblikovalo ideologijo. Njena moč je ravno v tem, da ponavlja in preoblikuje naše lastne fantazme brez kakršnegakoli subjekta. Kot pravi Žižek, stroj nam vrne tisto, kar smo vanj vložili, a v obliki, ki oslabi našo zmožnost ogorčenja in kritičnega odziva.

Kaj je torej resnična grožnja?

Skupno sporočilo Žižka in Zupančičeve je, da nevarnost umetne inteligence ne tiči v scenarijih znanstvene fantastike, kjer bi zavestni stroji prevzeli oblast nad človeštvom.

Resnična grožnja je v tem, da UI ostaja neumna, mehanična in brezsubjektna, hkrati pa reproducira in normalizira naše lastne nezavedne fantazme.

S tem, ko UI deluje kot nezavedno brez subjekta, postane stroj, ki vrača naše potlačene ideje, jim daje podobo in jim omogoča širjenje brez odgovornosti.

Posledica ni toliko prihodnost, v kateri bi UI vladala ljudem, temveč sedanjost, v kateri se ljudje s pomočjo UI privajajo na lastne najbolj uničujoče fantazme.

Filozofa opozarjata, da prava nevarnost umetne inteligence ni v tem, kaj bo storila nam, temveč v tem, kaj si bomo z njeno pomočjo dovolili storiti sami sebi.