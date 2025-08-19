  • Delo d.o.o.
    Svet

    Slavoj Žižek in Alenka Zupančič o resnični nevarnosti umetne inteligence

    Slovenska filozofa Slavoj Žižek in Alenka Zupančič v eseju, kako umetna inteligenca deluje kot ogledalo naših najtemnejših kolektivnih fantazem.
    Slovenska filozofa Alenka Zupančič in Slavoj Žižek o umetni inteligenci in vplivu na človeštvo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Slovenska filozofa Alenka Zupančič in Slavoj Žižek o umetni inteligenci in vplivu na človeštvo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Žan Urbanija
    19. 8. 2025 | 05:00
    7:47
    A+A-

    V času, ko nas vsakodnevno preplavljajo podobe in informacije, se zdi, da je družba razvila visoko stopnjo imunosti proti šokom. Vendar pa je pred časom objavljen videoposnetek prihodnje »Riviere v Gazi« – vizualizacija luksuznega letovišča na območju, kjer se odvija ena najdaljših in najbolj krvavih kriz sodobnosti – prebil to navidezno neobčutljivost.

    Videoposnetek, ki ga mnogi razumejo kot produkt skrajno desničarske propagande, je sprožil burne odzive.

    Slovenska filozofa Alenka Zupančič in Slavoj Žižek sta se v eseju z naslovom Dobrodošli v rivieri resničnosti nanj odzvala s povsem drugačno interpretacijo: vidita ga kot simptom globljega procesa, v katerem umetna inteligenca odigrava vlogo našega nezavednega.

    Jezik nezavednega v dobi umetne inteligence

    Za razumevanje tega procesa Zupančičeva in Žižek izhajata iz misli psihoanalitika Jacquesa Lacana, ki je trdil, da je »nezavedno strukturirano kot jezik«.

    To pomeni, da nezavedno ni nerazumna gmota potlačenih impulzov, temveč urejen sistem simbolov in ponovitev. Sanje, spodrsljaji in simptomi niso naključni, ampak nosijo pomen, ki ga je mogoče razvozlati, podobno kot pri branju besedila.

    Po mnenju Alenke Zupančič umetna inteligenca deluje kot nekakšen arhiv, ki reproducira vsebine, ki jih ljudje produciramo. FOTO: Uroš Hočevar
    Po mnenju Alenke Zupančič umetna inteligenca deluje kot nekakšen arhiv, ki reproducira vsebine, ki jih ljudje produciramo. FOTO: Uroš Hočevar

    Na tem temelju Zupančičeva pokaže, kako so današnji veliki jezikovni modeli – chatgpt, claude, gemini in podobni – postali zbirališče tega kolektivnega nezavednega.

    image_alt
    Jela Krečič: Cilj ni, da najdete ljubezen, ampak da tinder postane vaš partner

    S tem, ko so bili »nahranjeni« z neizmernimi količinami besedil, niso ustvarili novega znanja, ampak so začeli reproducirati vse tisto, kar že kroži v našem simbolnem prostoru: plemenite ideje, vulgarne šale, predsodke, travme in fantazme.

    Fantazma

    V psihoanalizi, od koder izraz izvira, fantazma ni le sanjarjenje. Je nekakšen nezavedni »scenarij«, ki oblikuje, kaj si želite in česa se bojite. Ta notranji zemljevid ni nujno realističen ali prijeten, a pomaga osmisliti svet.

    Fantazme niso zgolj osebne. Imajo jih tudi družbe, pogosto pa vključujejo tudi potlačene ideje, kot je želja po nadvladi ali 'izbrisu sovražnika'.

    Umetna inteligenca v tem kontekstu deluje kot stroj, ki te skrite kolektivne scenarije prebere in jim da vidno, pogosto šokantno podobo.

    Umetna inteligenca kot stroj za materializacijo fantazem

    Po Zupančičevi umetna inteligenca deluje kot nekakšen arhiv, ki ne le shrani, ampak tudi reproducira vsebine, ki jih ljudje produciramo – tudi tiste, ki jih ne želimo priznati kot svoje. Umetna inteligenca (UI) je sposobna izluščiti in sestaviti fantazme, ki se v družbi skrivajo pod površjem.

    Mogoče je širiti tudi najbolj toksične politične fantazme, ne da bi za to kdo prevzel odgovornost. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Mogoče je širiti tudi najbolj toksične politične fantazme, ne da bi za to kdo prevzel odgovornost. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Videoposnetek »Riviere v Gazi« je za Zupančičevo tipičen primer takšnega procesa. Po njenem mnenju ga umetna inteligenca ni ustvarila iz praznine, ampak je zgolj sintetizirala obstoječe elemente: kolonialne fantazme, želje po izbrisu sovražnika in predstave o napredku, ki naj bi prišel na pogorišču uničenja.

    Vse to se je združilo v vizualizacijo, ki hkrati šokira in fascinira. Ključno pri tem je, da te fantazme nimajo lastnika. Nihče jih ni izrekel neposredno, stroj pa jim je dal obliko in jih postavil pred naše oči.

    image_alt
    Žižek o »očku Trumpu«, smrti judovske identitete in novem, perverznem redu

    Ko se podobne ideje pojavijo v resničnem političnem govoru, so že »prežvečene« in zato manj pretresljive. FOTO: Khaled Desouki/AFP
    Ko se podobne ideje pojavijo v resničnem političnem govoru, so že »prežvečene« in zato manj pretresljive. FOTO: Khaled Desouki/AFP

    Razlika med človeškim dvomom in strojno napako

    Ob tem Zupančičeva opozarja, da UI nikoli ne more postati subjekt v Lacanovem smislu. Subjekt ni zgolj zavestno »jaz«, temveč je za Lacana razpoka v simbolnem redu – točka, kjer človek doživlja dvom, tesnobo in nelagodje ter se sprašuje o svojem obstoju. Prav ta razpoka omogoča refleksijo in svobodo.

    Umetna inteligenca tega nima. Njene »halucinacije« – napačni odgovori, izmišljeni viri – so zgolj tehnične napake, posledica statističnega sklepanja, ne pa izraz notranjega konflikta. UI ne pozna dvoma. Ne more se spraševati o smislu svojega delovanja. V tem je po Zupančičevi temeljna razlika: človekovo nezavedno je vezano na subjekt, UI pa deluje kot nezavedno brez subjekta.

    Politična moč »nestabilne ironije«

    Slavoj Žižek prevzame to tezo in jo razširi na področje politike. Če UI res deluje kot nezavedno brez subjekta, lahko postane idealno orodje za širjenje ideoloških vsebin.

    Slavoj Žižek prevzame tezo o nezavednem brez subjekta in jo razširi na področje politike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Slavoj Žižek prevzame tezo o nezavednem brez subjekta in jo razširi na področje politike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Žižek izpostavi mehanizem, ki ga imenuje »nestabilna ironija«.

    image_alt
    Žižek: Nujna je revolucija, ta pa je mogoča le, ko upanja ni

    Videoposnetek »Riviere v Gazi« ni predstavljen kot uradni načrt, temveč kot provokacija, šala ali satira. Prav zaradi te dvoumnosti lahko gledalci uživajo v obscenosti ideje, hkrati pa ohranijo moralno distanco, češ da »ni mišljeno resno«.

    Tako je mogoče širiti tudi najbolj toksične politične fantazme, ne da bi za to kdo prevzel odgovornost.

    Ko politiki, kot je izraelski premier Benjamin Netanjahu, govorijo o preselitvi prebivalstva, javnost ni več šokirana. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Ko politiki, kot je izraelski premier Benjamin Netanjahu, govorijo o preselitvi prebivalstva, javnost ni več šokirana. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

    Ta mehanizem omogoča, da se v javnosti normalizirajo ideje, ki bi bile še nedavno povsem nesprejemljive. Ko politiki, kot sta izraelski premier Benjamin Netanjahu ali minister Bezalel Smotrič, govorijo o možnosti preselitve palestinskega prebivalstva, javnost ni več šokirana – saj je podobne zamisli že srečala v obliki ironije in satire.

    Nevtralizacija travme, preden se zgodi

    Žižek opozarja, da se na ta način nevtralizira učinek travme, še preden se ta zgodi v realnosti. Družba se navadi na nepredstavljivo, ker ga je že videla v estetski ali ironični obliki. Ko se podobne ideje pojavijo v resničnem političnem govoru, so že »prežvečene« in zato manj pretresljive.

    Objavljen je bil videoposnetek prihodnje »Riviere v Gazi« – vizualizacija luksuznega letovišča na območju, kjer se odvija ena najdaljših in najbolj krvavih kriz sodobnosti. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP
    Objavljen je bil videoposnetek prihodnje »Riviere v Gazi« – vizualizacija luksuznega letovišča na območju, kjer se odvija ena najdaljših in najbolj krvavih kriz sodobnosti. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

    UI s tem ne deluje kot orodje, ki bi zavestno oblikovalo ideologijo. Njena moč je ravno v tem, da ponavlja in preoblikuje naše lastne fantazme brez kakršnegakoli subjekta. Kot pravi Žižek, stroj nam vrne tisto, kar smo vanj vložili, a v obliki, ki oslabi našo zmožnost ogorčenja in kritičnega odziva.

    Kaj je torej resnična grožnja?

    Skupno sporočilo Žižka in Zupančičeve je, da nevarnost umetne inteligence ne tiči v scenarijih znanstvene fantastike, kjer bi zavestni stroji prevzeli oblast nad človeštvom.

    image_alt
    Tiha vojska robotov že pripravlja vaš paket

    Resnična grožnja je v tem, da UI ostaja neumna, mehanična in brezsubjektna, hkrati pa reproducira in normalizira naše lastne nezavedne fantazme.

    Umetna inteligenca je sposobna izluščiti in sestaviti fantazme, ki se v družbi skrivajo pod površjem. FOTO: Shutterstock
    Umetna inteligenca je sposobna izluščiti in sestaviti fantazme, ki se v družbi skrivajo pod površjem. FOTO: Shutterstock

    S tem, ko UI deluje kot nezavedno brez subjekta, postane stroj, ki vrača naše potlačene ideje, jim daje podobo in jim omogoča širjenje brez odgovornosti.

    Posledica ni toliko prihodnost, v kateri bi UI vladala ljudem, temveč sedanjost, v kateri se ljudje s pomočjo UI privajajo na lastne najbolj uničujoče fantazme.

    Filozofa opozarjata, da prava nevarnost umetne inteligence ni v tem, kaj bo storila nam, temveč v tem, kaj si bomo z njeno pomočjo dovolili storiti sami sebi.

    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike.
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Slavoj ŽižekAlenka Zupančičumetna inteligencachatgpttehnologijafantazma

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Franc Hladnik in Nicolaus Thomas Host

    Moj Golovec mi manjka

    Prvič so prevedena pisma dveh botanikov iz 19. stoletja, ki odsevajo duha časa in botanično znanje.
    Simona Fajfar 19. 8. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Mladi ambasadorji

    Ko mladi prej pridejo do Rogliča kot športni novinarji

    Učenci in dijaki bralcem Frankfurter Allgemeine Zeitunga odkrivajo Slovenijo.
    Špela Kuralt 19. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Bijolov Leeds do prvih treh točk

    Leeds United, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, je slavil v prvem krogu angleškega prvenstva. Bijol zaradi kartonov ni igral.
    19. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

    Za najem ležalnikov in senčnikov je marsikje treba odšteti nekaj sto evrov, rekord drži španski klub s 1200 evri na dan.
    Peter Rak 19. 8. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ameriški predsednik Donald Trump sporoča Evropi: Vem, kaj delam!

    Stara celina je gospodarsko veliko močnejša od Rusije, a bi se morala okrepiti tudi vojaško.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

    Za najem ležalnikov in senčnikov je marsikje treba odšteti nekaj sto evrov, rekord drži španski klub s 1200 evri na dan.
    Peter Rak 19. 8. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ameriški predsednik Donald Trump sporoča Evropi: Vem, kaj delam!

    Stara celina je gospodarsko veliko močnejša od Rusije, a bi se morala okrepiti tudi vojaško.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 06:23
    Preberite več
