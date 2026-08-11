Sledi vodijo v Moskvo, Berlin previden

Incident z oboroženim dronom na enem ključnih evropskih tovornih letališč je v zadnjih dneh znova odprl vprašanje, kako varna je evropska logistična hrbtenica v času hibridne vojne. Nemčija se namreč prek Leipziga neposredno dotika dobavnih poti za Ukrajino in Nato, zato ni vseeno, kdo poskuša motiti promet na letališču, prek katerega letno prepeljejo več sto tisoč ton tovora.

V članku pojasnimo, kaj je doslej znanega o dronu, ki je 4. avgusta letel proti ukrajinskemu transportnemu letalu z eksplozivom na krovu, zakaj eksploziv ni detoniral in zakaj je primer prevzelo zvezno tožilstvo. Analiza sledi DNK in povezave s preteklimi sabotažami na istem letališču odpirajo neprijetna vprašanja o ruskem prstnem odtisu in o tem, kako daleč je že eskalirala t. i. hibridna vojna proti evropski infrastrukturi – in predvsem, kaj to v prihodnjih tednih lahko pomeni za nemško in širšo evropsko varnostno politiko.