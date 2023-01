Slovanski milijonarji in milijarderji na Azurni obali

V nadaljevanju preberite:

O ruskih oligarhih se v zahodnih medijih vsaj kolikor toliko piše in govori, o ukrajinskih se skorajda ne, kakor da jih sploh ne bi bilo. Ruski bogatini vznemirjajo svet in rojake, zato jih je, odkar je februarja lani izbruhnila vojna v Ukrajini, že kar nekaj omahnilo skozi okno. O ukrajinskih magnatih se ve bolj malo, le tu in tam se v francoskih medijih, denimo, pojavi kaj o »bataljonu Monako«: o multimilijonarjih in milijarderjih, ki so se pred obvezno mobilizacijo umaknili iz Ukrajine na sončno Azurno obalo.

V vojni nastradajo navadni ljudje, ki nimajo kam. Politika, ki zakuha morijo, poskrbi zase in svoje bližnje, prehitra smrt lovi nedolžne navadneže. Najbogatejši se lahko izmaknejo bombam, dober denar je vendarle ključ, ki odpira vsa vrata. A ne nujno v nedogled.