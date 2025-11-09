Slovaška proti oboroževanju Ukrajine s premoženjem Rusov v EU

Slovaški premier Robert Fico je v sobotnem pogovoru za slovaško javno radiotelevizijo STVR dejal, da bo Slovaška nasprotovala uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje obrambnih izdatkov Ukrajine, poroča portal Politico.

»Slovaška ne bo sodelovala v nobenih pravnih ali finančnih shemah za zaseg zamrznjenih sredstev, če bi se ta sredstva porabila za vojaške stroške v Ukrajini,« je dejal Fico.

Za Ukrajino bo po predlogu vodstva EU namreč na razpolago 140 milijard evrov. EU je pripravila shemo uporabe ruskega denarja, ki vključuje zaseg ruskih sredstev. Shema bo zavarovana z jamstvi držav EU.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo del denarja, ki ga bo Ukrajina dobila z uporabo ruskega zamrznjenega premoženja, namenjen za nakupe orožja v EU. »Našo obrambno industrijo bomo okrepili tako, da bomo zagotovili, da bo del posojila uporabljen za nabave v Evropi in z Evropo,« je dejala pred zasedanjem varnostnega kolegija evropske komisije, ki se ga danes udeležuje tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Evropska komisija se sicer spopada s pomisleke glede finančnih in pravnih tveganj, ki bi jih ta poteza lahko prinesla, zlasti s strani Belgije, kjer se nahaja večina zamrznjenih sredstev. Na petkovem srečanju med uradniki EU in Belgije ni bilo mogoče doseči dogovora, je poročala Euronews.

Fico sicer pogosto skuša zaustaviti sankcije EU proti Rusiji. O dotičnem ukrepu bodo voditelji EU razpravljali na decemberskem srečanju.