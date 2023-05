Slovencem v Italiji ni treba plačati za šumnike

V nadaljevanju preberite:

Italijanski državljan slovenske narodnosti Štefan Čok je dosegel, da so njegovo ime pravilno zapisali v na novo izdanem vozniškem dovoljenju. Najprej so uradniki v Trstu od njega zahtevali, da za zapis šumnikov doplača 150 evrov, a se je pritožil v Rim, kjer mu je uspelo pojasniti, da gre za njegovo pravico. »Primer je rešen, šlo je za birokratski zaplet, a se bomo zavzeli, da se rešitev poišče tudi na sistemski ravni,« napoveduje Marko Jarc, predsednik paritetnega odbora, ki skrbi za uresničevanje zaščitnega zakona za Slovence v Italiji.

Kaj o pravici do pravilnega zapisa imena določa zakon? Kako je Čok rešil zaplet? Zakaj s tem zadeva še ni končana? Kaj pravijo na ministrstvih za zunanje in evropske zadeve ter Slovence v zamejstvu in po svetu?