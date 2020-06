Slovenci, Avstrijci in Madžari preko meje tudi izven kontrolnih točk

6.52 Državljani Slovenije, Avstrije in Madžarske lahko prehajajo mejo tudi izven kontrolnih točk

V skladu s spremenjenim odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije lahko od danes državljani Slovenije in Avstrije mejo med državama prestopajo tudi izven kontrolnih točk Karavanke, Ljubelj in Šentilj na avtocesti, je v nedeljo na dopisni seji sklenila vlada. Poleg tega je na seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopati brez obvezne 14-dnevne karantene, dodala 14 držav (Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Islandijo, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveško, Slovaško in Švico). Na seznamu so bile doslej Hrvaška, Avstrija in Madžarska.Državljani Slovenije in Madžarske lahko od danes mejo med državama prestopajo tudi izven kontrolnih točk Dolga vas in Pince na avtocesti. Po novem lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Italijo prestopajo državljani Slovenije in italijanski državljani, ki so lastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela. Kontrolne točke ostajajo nespremenjene.Še vedno velja vstop brez omejitev in karantene za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav.Vlada bo danes predvidoma sprejela uredbo, s katero bo določila podrobnosti o koriščenju turističnih bonov , ki jih bo država z namenom pomagati turističnim podjetjem po epidemiji razdelila prebivalcem. Sledila bo vzpostavitev informacijskega sistema pri Finančni upravi RS, nato pa bo bone mogoče začeti koristiti.