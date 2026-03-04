Letalo s Slovenci poletelo iz Omana

Letalo, ki naj bi iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je poletelo z letališča v Maskatu, je razvidno s podatkov o letih, med drugim dostopnih na spletnem sledilniku Flight Radar.

Slovenski državljani, ki so jih z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, so v torek na letališču v Maskatu čakali na polet proti domovini. A letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu.

Nato ga je vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu, kjer je okoli sedme ure po srednjeevropskem času tudi pristalo. Šlo naj bi za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov. Letalo jordanske družbe Jordan Aviation, ki med drugim nudi čarterske polete, je v Oman priletelo iz Amana.

Kdaj naj bi letalo prispelo v Slovenijo, ni znano. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija pojasnil, da let traja šest ali sedem ur, vmes pa je postanek.

Prva skupina slovenskih državljanov je iz Maskata poletela v domovino, so sporočili z Ukoma. Evakuacija preostalih državljanov poteka po načrtih in ob upoštevanju nenehnega spreminjanja varnostne situacije v regiji. Varnost slovenskih državljanov je na prvem mestu, so še dodali v sporočilu za javnost v vladnem uradu za komuniciranje: »Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.«

Na spletni strani ljubljanskega letališča je bil sicer prihod leta iz Omana, ki naj bi potoval prek egiptovskega letovišča Šarm el Šejk, predviden ob 6.55. Ob šesti uri so objavili, da bodo nove informacije glede tega objavljene ob deseti uri, takrat pa so nove informacije najavili za 11. uro. »Danes smo pravzaprav že v postopku priprave skupine za drugo letalo, ki je predvideno za večerne ure,« je še dejal. V teku so tudi postopki za odhod druge skupine iz Združenih arabskih emiratov proti Omanu, je še povedal Mlakar.

Sprva sta bila za danes predvidena še dva poleta za vrnitev Slovencev z Bližnjega vzhoda. Mlakar je pojasnil, da so se razmere nekoliko spremenile, tako da »je za zdaj gotovo samo eno letalo«. Ponovno se sicer vzpostavljajo nekateri komercialni leti iz regije. Mlakar zato svetuje potnikom, ki imajo komercialno letalsko karto za let iz Dubaja ali katerekoli druge destinacije in dobijo poziv, da jo lahko izkoristijo, naj to storijo. »Sicer pa naj počakajo, na naša nadaljnja navodila glede repatriacijskih letov,« je še priporočil.

Razmere v Dubaju so bile kljub eskalaciji napetosti v soboto sprva mirne. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne ujetih sicer najmanj tisoč Slovencev. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane in za ta namen rezervirala 1,5 milijona evrov. Kot je zjutraj povedal Boštjan Bavčar iz Murske Sobote, ki je z mladoletnim sinom med približno 140 potniki, ki naj bi poleteli z njim, jih zlasti skrbi pot čez območja, kjer so varnostne razmere zaostrene.

»Najprej so nam rekli, da bomo leteli prek Egipta in imeli tam postanek zaradi goriva. Zdaj so dobili informacije, da bo trasa drugačna. Leteli naj bi namreč prek Amana in Jordanije,« je dejal Bavčar.

Po njegovih besedah med potniki vlada kar precej negotovosti, saj jasnih pojasnil o poti in času prihoda dolgo niso prejeli. »V naši skupini v hotelu v Dubaju nas je bilo okoli 40 Slovencev. Zdaj, ko so nas peljali v Oman, pa je bilo skupaj v avtobusih okoli 140 ljudi. Na meji smo čakali več ur, organizacija je videti slaba. Morali bi poleteti že včeraj okoli 23. ure, pa so let preložili,« je povedal.

Dodal je, da ljudi najbolj bega pomanjkanje informacij in to, da naj bi zdaj leteli prek Jordanije, kjer prav tako potekajo zračni napadi.

Z vlade so sicer v ponedeljek sporočili, da so za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovili čarterske polete do Ljubljane iz Omana, kamor so ljudi prepeljali z avtobusi.

Letalska družba ni dolžna tehtati interesov različnih skupin potnikov Letalska družba se ne more sklicevati na izredne okoliščine, ki so prizadele prejšnji let, če se je za zamudo naslednjega leta odločila sama in če ta ni bila pravno zavezujoča, je Sodišče EU odgovorilo na vprašanje nemškega sodišča, ki odloča o tožbi zaradi več kot triurne zamude leta. Družba ni dolžna tehtati interesov različnih skupin potnikov. Dva potnika od letalske družbe European Air Charter zahtevata odškodnino v višini 400 evrov, ker je njun let iz Bolgarije v Nemčijo zamujal več kot tri ure. Letalska družba je pojasnila, da je let zamujal več kot pet ur, ker so nekateri potniki zaradi povečanega obsega dela letališkega osebja pri varnostnem pregledu zamudili predviden čas za vkrcanje na prejšnje letalo, nato pa je naslednje lete, vključno s tem, ki je predmet tožbe, predstavila na nadomestno letalo.

Zaplet pri evakuaciji in informacijah

Potovanje je po Bavčarjevih besedah trajalo skoraj ves dan, na meji so čakali približno štiri ure.

Bavčar je pojasnil še, da so o organizaciji čarterskega leta izvedeli v ponedeljek zvečer v Dubaju, ko so jih obvestili, naj se zberejo in pripravijo na prevoz z avtobusi proti Omanu. Ves čas so bili v stikih z zunanjim ministrstvom in predstavniki veleposlaništva, a po njegovih besedah tudi ti niso imeli vseh informacij.

»Ljudje tukaj so klicali tudi zunanjo ministrico, pa ni povedala nič konkretnega. Predstavnik veleposlaništva je bil prav tako v stiku z nami, vendar tudi ni imel natančnih podatkov. Zato smo čakali in zdaj upamo, da bomo kmalu doma,« je dejal Bavčar.

Razmere v Dubaju so bile po njegovih besedah kljub eskalaciji napetosti v soboto sprva mirne. S sinom sta v Dubaj odpotovala 23. februarja na turistično potovanje, vrniti bi se morala v nedeljo, 1. marca. V soboto sta izvedela za napad in zaostritev razmer, kmalu zatem so bili leti odpovedani.

»Slišali smo delovanje protizračne obrambe, ko so prestrezali drone in rakete. To so bile eksplozije, ki so odmevale. Osebno sem se sicer počutil varnega, najpomembneje pa mi je bilo, da se sin dobro počuti,« je še povedal Bavčar.

V hotelu so po njegovih besedah zanje korektno poskrbeli, stroške dodatnega bivanja pa bo po Bavčarjevih besedah krila vlada Združenih arabskih emiratov. »Tu nismo imeli težav, vsi so bili prijazni. Zapletlo se je pri evakuaciji in informacijah,« je sklenil Bavčar.