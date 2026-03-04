  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Letalo s Slovenci poletelo iz Omana

    Med potniki vlada kar precej negotovosti, saj jasnih pojasnil o poti in času prihoda dolgo niso prejeli.
    Ljudi najbolj bega pomanjkanje informacij. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Galerija
    Ljudi najbolj bega pomanjkanje informacij. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    STA
    4. 3. 2026 | 09:43
    4. 3. 2026 | 11:01
    7:37
    A+A-

    Letalo, ki naj bi iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je poletelo z letališča v Maskatu, je razvidno s podatkov o letih, med drugim dostopnih na spletnem sledilniku Flight Radar.

    Slovenski državljani, ki so jih z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, so v torek na letališču v Maskatu čakali na polet proti domovini. A letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu.

    image_alt
    Izrael širi vojno: kako Netanjahujeva fiksacija z Iranom odpira nove fronte

    Nato ga je vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu, kjer je okoli sedme ure po srednjeevropskem času tudi pristalo. Šlo naj bi za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov. Letalo jordanske družbe Jordan Aviation, ki med drugim nudi čarterske polete, je v Oman priletelo iz Amana.

    Kdaj naj bi letalo prispelo v Slovenijo, ni znano. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija pojasnil, da let traja šest ali sedem ur, vmes pa je postanek.

    Prva skupina slovenskih državljanov je iz Maskata poletela v domovino, so sporočili z Ukoma. Evakuacija preostalih državljanov poteka po načrtih in ob upoštevanju nenehnega spreminjanja varnostne situacije v regiji.

    Varnost slovenskih državljanov je na prvem mestu, so še dodali v sporočilu za javnost v vladnem uradu za komuniciranje: »Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.«

    Na spletni strani ljubljanskega letališča je bil sicer prihod leta iz Omana, ki naj bi potoval prek egiptovskega letovišča Šarm el Šejk, predviden ob 6.55. Ob šesti uri so objavili, da bodo nove informacije glede tega objavljene ob deseti uri, takrat pa so nove informacije najavili za 11. uro. »Danes smo pravzaprav že v postopku priprave skupine za drugo letalo, ki je predvideno za večerne ure,« je še dejal. V teku so tudi postopki za odhod druge skupine iz Združenih arabskih emiratov proti Omanu, je še povedal Mlakar.

    Sprva sta bila za danes predvidena še dva poleta za vrnitev Slovencev z Bližnjega vzhoda. Mlakar je pojasnil, da so se razmere nekoliko spremenile, tako da »je za zdaj gotovo samo eno letalo«. Ponovno se sicer vzpostavljajo nekateri komercialni leti iz regije. Mlakar zato svetuje potnikom, ki imajo komercialno letalsko karto za let iz Dubaja ali katerekoli druge destinacije in dobijo poziv, da jo lahko izkoristijo, naj to storijo. »Sicer pa naj počakajo, na naša nadaljnja navodila glede repatriacijskih letov,« je še priporočil.

    Razmere v Dubaju so bile kljub eskalaciji napetosti v soboto sprva mirne. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Razmere v Dubaju so bile kljub eskalaciji napetosti v soboto sprva mirne. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne ujetih sicer najmanj tisoč Slovencev. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane in za ta namen rezervirala 1,5 milijona evrov. Kot je zjutraj povedal Boštjan Bavčar iz Murske Sobote, ki je z mladoletnim sinom med približno 140 potniki, ki naj bi poleteli z njim, jih zlasti skrbi pot čez območja, kjer so varnostne razmere zaostrene.

    »Najprej so nam rekli, da bomo leteli prek Egipta in imeli tam postanek zaradi goriva. Zdaj so dobili informacije, da bo trasa drugačna. Leteli naj bi namreč prek Amana in Jordanije,« je dejal Bavčar.

    Po njegovih besedah med potniki vlada kar precej negotovosti, saj jasnih pojasnil o poti in času prihoda dolgo niso prejeli. »V naši skupini v hotelu v Dubaju nas je bilo okoli 40 Slovencev. Zdaj, ko so nas peljali v Oman, pa je bilo skupaj v avtobusih okoli 140 ljudi. Na meji smo čakali več ur, organizacija je videti slaba. Morali bi poleteti že včeraj okoli 23. ure, pa so let preložili,« je povedal.

    Dodal je, da ljudi najbolj bega pomanjkanje informacij in to, da naj bi zdaj leteli prek Jordanije, kjer prav tako potekajo zračni napadi.

    Z vlade so sicer v ponedeljek sporočili, da so za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovili čarterske polete do Ljubljane iz Omana, kamor so ljudi prepeljali z avtobusi.

    Letalska družba ni dolžna tehtati interesov različnih skupin potnikov

    Letalska družba se ne more sklicevati na izredne okoliščine, ki so prizadele prejšnji let, če se je za zamudo naslednjega leta odločila sama in če ta ni bila pravno zavezujoča, je Sodišče EU odgovorilo na vprašanje nemškega sodišča, ki odloča o tožbi zaradi več kot triurne zamude leta. Družba ni dolžna tehtati interesov različnih skupin potnikov.

    Dva potnika od letalske družbe European Air Charter zahtevata odškodnino v višini 400 evrov, ker je njun let iz Bolgarije v Nemčijo zamujal več kot tri ure. Letalska družba je pojasnila, da je let zamujal več kot pet ur, ker so nekateri potniki zaradi povečanega obsega dela letališkega osebja pri varnostnem pregledu zamudili predviden čas za vkrcanje na prejšnje letalo, nato pa je naslednje lete, vključno s tem, ki je predmet tožbe, predstavila na nadomestno letalo.

    Zaplet pri evakuaciji in informacijah

    Potovanje je po Bavčarjevih besedah trajalo skoraj ves dan, na meji so čakali približno štiri ure.

    Bavčar je pojasnil še, da so o organizaciji čarterskega leta izvedeli v ponedeljek zvečer v Dubaju, ko so jih obvestili, naj se zberejo in pripravijo na prevoz z avtobusi proti Omanu. Ves čas so bili v stikih z zunanjim ministrstvom in predstavniki veleposlaništva, a po njegovih besedah tudi ti niso imeli vseh informacij.

    »Ljudje tukaj so klicali tudi zunanjo ministrico, pa ni povedala nič konkretnega. Predstavnik veleposlaništva je bil prav tako v stiku z nami, vendar tudi ni imel natančnih podatkov. Zato smo čakali in zdaj upamo, da bomo kmalu doma,« je dejal Bavčar.

    image_alt
    Vojna brez načrta

    Razmere v Dubaju so bile po njegovih besedah kljub eskalaciji napetosti v soboto sprva mirne. S sinom sta v Dubaj odpotovala 23. februarja na turistično potovanje, vrniti bi se morala v nedeljo, 1. marca. V soboto sta izvedela za napad in zaostritev razmer, kmalu zatem so bili leti odpovedani.

    »Slišali smo delovanje protizračne obrambe, ko so prestrezali drone in rakete. To so bile eksplozije, ki so odmevale. Osebno sem se sicer počutil varnega, najpomembneje pa mi je bilo, da se sin dobro počuti,« je še povedal Bavčar.

    V hotelu so po njegovih besedah zanje korektno poskrbeli, stroške dodatnega bivanja pa bo po Bavčarjevih besedah krila vlada Združenih arabskih emiratov. »Tu nismo imeli težav, vsi so bili prijazni. Zapletlo se je pri evakuaciji in informacijah,« je sklenil Bavčar.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančni trgi

    Borze v dveh dnevih izgubile letošnjo rast

    Prekinitev preskrbe z energenti iz Zaliva straši vlagatelje tudi v Združenih državah Amerike.
    Karel Lipnik 4. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Azija

    Kitajski petletni odgovor na Trumpov blitzkrieg

    V Pekingu se sočasno pripravljajo na sprejetje novega načrta razvoja in obisk ameriškega predsednika
    Zorana Baković 4. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Vojna, nasledstvo in nevaren preizkus dveh mitov o Iranu

    Amerika stavi na zlom Irana, Iranci na vzdržljivost.
    The Economist 4. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vojna brez načrta

    Psihopatski množični morilci so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev. Ki so ujetniki psihopatskih množičnih morilcev.
    Boštjan Videmšek 3. 3. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Rubio: Iranski dron blizu ameriškega konzulata povzročil požar, a ni žrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    3. 3. 2026 | 06:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Irannapad na iranvračanje slovencevZdruženi arabski emiratiBližnji vzhod

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Po zaprtju Hormuške ožine

    Podražitve pogonskih goriv na Hrvaškem: vlada pripravljena zamejiti cene

    Cena bencina je najvišja v zadnjem letu, cena dizla pa v zadnjih dveh letih. Plenković: Če bo treba, bo vlada odgovorila na morebitno rast cen energentov.
    4. 3. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Borilni športi

    Sloviti borec izročil posebno nagrado slovenskemu šampionu

    Vrhunski belokranjski borec Samo Petje je na spektaklu v Varni premagal tudi japonskega asa in si prislužil prestižno priznanje.
    Miha Šimnovec 4. 3. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Razmere na Cipru

    Matej Podobnik: Kličejo nas, naj pridemo domov, a za zdaj je tukaj mirno

    Američani zaradi zaostrovanja spopadov umikajo nenujno osebje iz več držav, tudi iz Cipra.
    Pija Kapitanovič 4. 3. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Prenova stanovanja v Rimu: kuhinja kot srce kozmopolitskega doma

    Prenova 120 m² stanovanja v Rimu združuje orientalske vplive, ameriški maksimalizem in italijanski dizajn. Topel, sodoben dom s kuhinjo v glavni vlogi.
    4. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Šola v kulturi

    Za 7000 šolarjev bodo učilnice muzeji, galerije in gledališča

    Prvi so projekt Šola v kulturi v Ljubljani izkusili dijaki in učenci iz Ljutomera in Solkana, aprila in maja se bo preselil še v štiri druge regije.
    Nina Gostiša 4. 3. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Razmere na Cipru

    Matej Podobnik: Kličejo nas, naj pridemo domov, a za zdaj je tukaj mirno

    Američani zaradi zaostrovanja spopadov umikajo nenujno osebje iz več držav, tudi iz Cipra.
    Pija Kapitanovič 4. 3. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Prenova stanovanja v Rimu: kuhinja kot srce kozmopolitskega doma

    Prenova 120 m² stanovanja v Rimu združuje orientalske vplive, ameriški maksimalizem in italijanski dizajn. Topel, sodoben dom s kuhinjo v glavni vlogi.
    4. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Šola v kulturi

    Za 7000 šolarjev bodo učilnice muzeji, galerije in gledališča

    Prvi so projekt Šola v kulturi v Ljubljani izkusili dijaki in učenci iz Ljutomera in Solkana, aprila in maja se bo preselil še v štiri druge regije.
    Nina Gostiša 4. 3. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Biseri Inđije

    Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Casa Manor – nov naslov za razkošen oddih v srcu Boke

    Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vinarija Velimirović: več kot tri stoletja strasti, prelite v kozarec vina

    Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo