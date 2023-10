Slovenci, ki so do zdaj želeli zapustiti Izrael, so se vrnili

Iz Izraela so varno prispeli vsi slovenski državljani, ki so do zdaj izrazili željo po vrnitvi v domovino. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu sta v stiku s še 19 Slovenci, ki za zdaj ostajajo v Izraelu, svetujejo pa jim visoko stopnjo previdnosti in upoštevanje navodil lokalnih oblasti.

»Odsvetujemo vsa potovanja na območja, kjer potekajo vojaške operacije. Varnostne razmere so še vedno zelo nepredvidljive ter se lahko kadarkoli in kjerkoli hitro poslabšajo,« so poudarili na zunanjem ministrstvu. Prav tako še naprej odsvetujejo vsa nenujna potovanja v Izrael, vključno s turističnimi.

Z zunanjim ministrstvom in veleposlaništvom se je sicer doslej povezalo 58 slovenskih državljanov. »Naše dejavnosti so bile usmerjene predvsem v nudenje ažurnih in pomembnih informacij, pomoči pri vrnitvi v Slovenijo ter usklajevanje z drugimi državami in letalskimi prevozniki glede možnosti odhodov za slovenske državljane iz Izraela,« so zapisali v sporočilu za javnost.