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    Svet

    Slovenci med vlagatelji v 250-milijonski resort v Kvarnerju

    Za prvim Mövenpickovim resortom na Hrvaškem stoji tudi sklad slovenskega porekla ECM Partners; projekt bo odprl okoli 200 delovnih mest.
    Švicarska hotelska skupina Mövenpick je v Novem Vinodolskem v Kvarnerju odprla svoj prvi hotelski resort na Hrvaškem. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Švicarska hotelska skupina Mövenpick je v Novem Vinodolskem v Kvarnerju odprla svoj prvi hotelski resort na Hrvaškem. FOTO: Shutterstock
    STA
    30. 7. 2026 | 10:35
    30. 7. 2026 | 10:55
    2:35
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    Švicarska hotelska skupina Mövenpick je v Novem Vinodolskem v Kvarnerju odprla svoj prvi hotelski resort na Hrvaškem. Vrednost projekta, za katerim stoji tudi mednarodni investicijski sklad s slovenskim poreklom ECM Partners, bo presegla 250 milijonov evrov, regiji pa prinaša približno 200 novih delovnih mest, so sporočili iz Mövenpicka.

    Resort Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay ponuja približno 200 sob in suit, restavracije in bare, ponudbo za družine in bazene. Poleg hotela vključuje 304 samostojne nastanitvene enote, namenjene za prodajo, še letos bodo v sklopu resorta odprli še Salterra Wellness & Spa, ki bo eden največjih hotelskih velnes centrov v regiji.

    Premišljena dolgoročna naložba

    »Kvarnerski zaliv je eden najlepših, a doslej nekoliko spregledanih delov Jadrana. Verjamemo, da si zasluži projekt takšnega formata,« je ob odprtju povedal vodja projekta Kvarner Bay pri družbi ECM Partners Nader Bawany. »Prihod prvega Mövenpickovega resorta na hrvaško obalo predstavlja premišljeno dolgoročno naložbo in izraz zaupanja v regijo ter prihodnost hrvaškega turizma. Današnji dan je pomemben mejnik, vendar je v številnih pogledih šele začetek tega, kar želimo tukaj ustvariti,« je dejal.

    Mövenpick je leta 1948 ustanovil švicarski gostinec Ueli Prager. Znamka je začela s kulinaričnim konceptom, ki je preoblikoval švicarsko gostinsko ponudbo, nato pa zrasla v mednarodno priznano hotelsko blagovno znamko, pod katero danes deluje več kot 140 hotelov in resortov v več kot 40 državah.

    Mövenpick je sicer del skupine Accor, ene vodilnih svetovnih hotelskih skupin z več kot 5800 hoteli in drugimi nastanitvami v več kot 110 državah, tudi Sloveniji. Pod krovno blagovno znamko Ibis Styles, denimo, delujeta hotela Central Hotel in The Fuzzy Log v središču Ljubljane, skupina pa bo imela hotel pod blagovno znamko Tribe tudi na območju ljubljanske Emonike.

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