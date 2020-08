KLJUČNI POUDARKI: Slovenci ob vstopu s Hrvaške od danes v 14-dnevno karanteno.

Britanska vlada je za pomoč glasbenim prizoriščem, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa zaprta od sredine marca, pri čemer mnogim grozi, da jih sploh ne bodo več odprli, namenila dodatno podporo v višini 1,1 milijona funtov. Posamezna prizorišča bodo prejela od 1000 do 80.000 funtov, piše britanski BBC. Pomoč bo prejelo 135 prizorišč, med prejemniki sta denimo The Troubadour v Londonu, kjer sta med drugim nastopilain, ter The Jacaranda v Liverpoolu, kjer so svoje zgodnje koncerte odigrali. V povprečju bodo za posamezno prizorišče namenili 25.000 funtov.Ob polnoči se je iztekel rok, da so lahko slovenski turisti, ki so dopustovali na Hrvaškem, prišli v Slovenijo ne da bi jih po vstopu v državo čakala obvezna 14-dnevna karantena. Slovenija je namreč Hrvaško prejšnji teden zaradi poslabšane epidemiološke slike – ker je število okuženih s koronavirusom tam preseglo mejo 40 okuženih na 100.000 prebivalcev – uvrstila na rdeči seznam . Že konec tedna in včeraj so zaradi ukrepa pričakovali dolge kolone avtomobil na mejah, a pretirane gneče ni bilo. Notranji minister Aleš Hojs je včeraj to pripisal več različnim razlogom . Po ocenah naj bi bilo ponedeljek na Hrvaškem še okrog 50.000 slovenskih turistov.Karantena na meji ne bo odrejena dnevnim in tedenskim migrantom s Hrvaške, voznikom tovornih vozil in delavcem v mednarodnih prevozih, diplomatom, vsem, ki bodo med državama prehajali zaradi šolanja, tistim, ki bodo odšli na pogreb, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi neodložljivih osebnih opravkov in nekaterim drugim izjemam, ki se morajo v določenem času vrniti v Slovenijo oziroma na Hrvaško. Med izjemami so tako tudi lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem, ki se morajo v 48 urah vrniti v Slovenijo – to pomeni, da bodo mejo lahko prečkali kadarkoli, vendar se bodo morali vrniti v časovnem okvirju dveh dni.Vlada bo po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa spremljala stanje okužb v sosednjih državah. V primeru, da se bodo razmere na Hrvaškem izboljšale, bo Slovenija Hrvaško spet uvrstila na rumeni seznam, s čimer bi tja lahko odšli tudi tisti, ki svoj dopust na Hrvaškem načrtujejo sredi septembra.