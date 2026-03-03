Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena letala za družino 13.000 evrov

»Informacij je zelo malo. Največ jih je med nami samimi, pomagamo si med seboj. Pomoč države? Ne vemo, koga je dosegla. Ni nam problem čakati, samo da vemo, da vedo za nas. Konkretnega klica ali odgovora na poslane podatke ambasadi nismo prejeli,« nam je danes sporočila bralka, ki je po začetku napadov na Bližnjem Vzhodu z družino obtičala v Dubaju.

Zaenkrat si informacije izmenjujejo med seboj. Elektronski naslov slovenskega ministrstva za zunanje zadeve, kamor naj bi poslali svoje podatke, sprva ni deloval, včeraj zvečer so ga usposobili. A še vedno ne vedo, ali ministrstvo oziroma ambasada v ZAE vesta zanje.

Kaj sploh vedo Slovenci, ki so obtičali v Dubaju?

Letalske vozovnice od Dubaja do Ljubljane za štiričlansko družino trenutno stanejo več kot 13.000 evrov. FOTO: bralka

»Videla sem izjavo, da če lahko, naj si sami poiščemo let nazaj. Upam, da si ne premislijo glede evakuacijskih letov. Karta za našo družino s štirimi člani na relaciji Dubaj–Ljubljana pride več kot 13.000 evrov,« je zapisala.

Seveda spremljajo informacije iz Slovenije. Portal 24ur je glede namere države za oblikovanje prioritetne evakuacijske liste objavil besede generalnega sekretarja Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljevića: »Prioritete so seveda otroci in matere, bolni in podobno.«

»Ne vem, kako so izbirali. Družine z nekajmesečnimi dojenčki pišejo, da še niso na seznamu za odhod,« je sporočila bralka.

Mrvaljević je poudaril, da imajo turisti možnost zapustiti državo tudi mimo evakuacijskih letov, saj so nekatere letalske družbe že začele objavljati nekatere morebitne polete, ki bodo odšli z območja. »Zato ker so letalske družbe ravno danes začele objavljati polete, za katere kaže tudi, da se bodo izvršili, tako da bo po mojem prepričanju tudi ministrstvo pretehtalo možnosti, koliko teh letov bo zares potrebno, kateri bo izveden in kateri bodo izvedeni v bistvu prej in enostavneje na bodočih spet letečih linijah.«

Kot rečeno, letalska vozovnica letalskih družb do Ljubljane za štiričlansko družino po besedah bralke stane več kot 13.000 evrov.

Po začetku ameriško-izraelskega napada na Iran in po povratnem raketiranju iz Irana so se sprva razširile informacije, da bodo Združeni arabski emirati krili stroške prisilnega podaljšanega bivanja turistov. Ne drži. Hoteli v Dubaju ostajajo polno zasedeni, ponekod so celo dvignili cene, pravi bralka. »Stroške namestitve in hrane si krijemo sami. Po spletu krožijo komentarji, da smo zastonj na dopustu.«

Kaj sploh vedo Slovenci, ki so obtičali v Dubaju? »Eno letalo je organizirano za danes iz Omana. Niso nam nič sporočili, tako se je razvedelo.«