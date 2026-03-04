  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Slovenci v ZAE večinoma ne razmišljajo o evakuaciji

    Stanje je mirno, opaža podpredsednik društva Slovencev v ZAE Nick Lojevec. Predsednik Popotniškega združenja Igor Jurišič deli nasvete za samoevakuacijo.
    Prebivalci Združenih Arabskih Emiratov se kljub spopadu v regiji počutijo varne, ocenjuje Nick Lojevec. FOTO: Ryan Lim/AFP
    Prebivalci Združenih Arabskih Emiratov se kljub spopadu v regiji počutijo varne, ocenjuje Nick Lojevec. FOTO: Ryan Lim/AFP
    M. B.
    4. 3. 2026 | 13:42
    4. 3. 2026 | 13:57
    4:58
    V Združenih Arabskih Emiratih (ZAE) po neuradnih podatkih prebiva okoli 700 do 800 slovenskih državljanov, mnogi izmed njih so povezani v Društvo Slovencev v ZAE. Podpredsednik društva Nick Lojevec je za Delo pojasnil, da je stanje v državi danes zelo mirno, življenje pa poteka povsem običajno. Navodila so, naj ostanejo doma, zato so ulice nekoliko bolj prazne kot običajno, vendar ljudje uživajo na plažah, sam je odšel kolesarit, v trgovinah pa ne primanjkuje ničesar. »Ni vojnega stanja, kot se to predstavlja v Sloveniji, med prebivalci ni panike, počutimo se zelo varne,« je dejal Lojevec. 

    Nick Lojevec je poudaril, da ZAE niso v vojni z Iranom in da iranski izstrelki niso usmerjeni v prebivalstvo. FOTO: Osebni arhiv
    Nick Lojevec je poudaril, da ZAE niso v vojni z Iranom in da iranski izstrelki niso usmerjeni v prebivalstvo. FOTO: Osebni arhiv
    »Morda so panični le posamični turisti, Slovenci, ki v ZAE prebivajo dlje, so se naučili zaupati, da bodo ZAE zaščitili svoje prebivalce,« meni Lojevec. »Tu živim že 13 let, pandemija covida me je naučila, da znajo Združeni arabski emirati zelo dobro rokovati s kritičnimi situacijami,« je pojasnil. Poudaril je tudi, da ZAE niso v vojni z Iranom in da iranski izstrelki niso usmerjeni v prebivalstvo. 

    Slovenci v ZAE zelo dobro sodelujejo s slovenskim veleposlaništvom, sicer pa novice spremljajo zgolj iz uradnih državnih medijev, saj je na spletu veliko dezinformacij, je opisal. Velika večina Slovencev, ki živijo v ZAE ne bi zapustila države, ocenjuje Lojevec, ki tudi sam ne razmišlja o evakuaciji.

    »Če bi mi danes ponudili mesto na letalu iz ZAE, bi ga zavrnil,« je dejal. Bodo pa čez dober teden v Dubaju nastopile počitnice, zaradi česar je veliko Slovencev, že pred izraelsko-ameriškim napadom na Iran, v marcu načrtovalo kratko vrnitev v domovino.

    Nasveti za samoevakuacijo

    Medtem ima predsednik Popotniškega združenja Slovenije Igor Jurišič drugačno sliko o dogajanju. »Ob spremljanju agonije slovenskih državljanov, ki so »ujeti« v ZAE ali Katarju se čutim odgovornega, da delim svoje znanje in izkušnje, ki so lahko v pomoč tistim, ki bi se odločili za tak način povratka v Slovenijo,« je sporočil. 

    Prebivalci v ZAE uživajo na plažah. FOTO: Fadel Senna/AFP
    Prebivalci v ZAE uživajo na plažah. FOTO: Fadel Senna/AFP

    Tiste, ki bi se želeli nemudoma in na lastne stroške vrniti v Slovenijo, Jurišič obvešča, da »čeprav letališča v zalivu (skoraj) ne delujejo«, se v neposredni bližini nahajajo letališča, ki zaenkrat delujejo nemoteno. Letališče v Maskatu v Omanu deluje v omejenem obsegu, nemoten pa je tudi promet na letališčih v Savdski Arabiji.

    Med glamurjem in bombami: je podoba Dubaja kot varnega zatočišča uničena?

    Jurišič sicer opozarja, da je vsako dejanje, ki ni usklajeno s turistično agencijo ali letalsko družbo samoplačniško. Letalske vozovnice enosmernih letov do Italije, ali drugih sosednjih držav, lahko stanejo tudi manj od sto evrov, vendar je za »samoevakuacijo« iz ZAE ali Katarja preko Savdske Arabije treba urediti še vstopni vizum za Savdsko Arabijo in urediti prevoz do letališča, opozarja Jurišič. 

    Predsednik Popotniškega združenja Slovenje Igor Jurišič. FOTO: Tadej Regent
    Predsednik Popotniškega združenja Slovenje Igor Jurišič. FOTO: Tadej Regent
    Pridobitev savdskega vizuma je precej enostavna in se lahko uredi tako preko spleta. Za pridobitev spletnega vizuma ob pravilno in popolno vnesenih podatkih se v večini primerov čaka od nekaj minut do pol ure, v primeru kakršnega koli dodatnega preverjanja pa lahko tudi več, je pojasnil Jurišič. Cena vstopnega vizuma, ki vključuje tudi zdravstveno zavarovanje, je približno 120 evrov.

    Ceno zasebnega prevoza iz Dubaja, Abu Dabija ali Dohe do letališča v Savdski Arabiji Jurišič ocenjuje na približno 500 evrov za celoten avto. Iz Dohe traja pot do Riada približno sedem ur, iz Abu Dabija okrog deset in iz Dubaja še kakšno uro več, celoten čas pa je odvisen tudi od čakanja na meji, je navedel. »Za tiste, ki bi želeli cenejšo obliko prevoza, pa je možno s kombinacijo javnega, kombiniranega in zasebnega prevoza doseči Riad že za manj kot sto evrov, ampak to pomeni tudi več angažmaja, negotovosti in zagotovo podaljša čas potovanja,« meni Jurišič.

    Slovenija zagotovila čarterske polete iz ZAE, jutri prvi polet iz Omana

    Slovenski državljani, ki bi želeli biti doma kar najhitreje, si lahko sami povratek za štiričlansko družino v naslednjih nekaj dneh organizirajo že za 2.500 do 3.000  evrov, če pa bi počakali do prihodnjega torka, pa že le za približno 1500 evrov, je preračunal predsednik Popotniškega združenja Slovenije.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: V Teheranu prestavili pogrebno slovesnost Alija Hameneija

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    4. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
