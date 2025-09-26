Slovenija bojkotira prestižni obrambni projekt EU

V nadaljevanju preberite:

Ko so v Bruslju na začetku meseca potrjevali zahtevke članic, je bilo nemalo začudenja, da Slovenije ni med državami, ki bi najele posojilo iz novega finančnega instrumenta za varnostne ukrepe Safe, Državam EU zagotavlja ugodna dolgoročna posojila z glavnim ciljem okrepiti vojaškoindustrijski kompleks na stari celini. Instrument, vreden 150 milijard evrov, je zato eden od stebrov vzpostavljanja močnejše evropske obrambe.

Finančni minister Klemen Boštjančič je že maja v Bruslju namignil, da utegne biti mehanizem za Slovenijo nezanimiv. V izjavi je pojasnjeval, da bi zadolževanje, ki ga Slovenija izvaja sama, lahko bilo cenejše, kot če bi si izposodila sredstva iz instrumenta EU. Glede na višjo bonitetno oceno Evropske unije, veliko povpraševanje po njenih obveznicah in nižje zahtevane donose na trgih, takšna ministrova razlaga že tako ni bila najbolj prepričljiva.

Z instrumentom Safe bi skladno z logiko Kupujmo evropsko okrepili domačo industrijo. V EU je bilo v zadnjem obdobju nekaj primerov, ko so države namesto ameriškega izbrale evropsko orožje. Tako je Danska namesto ameriških patriotov izbrala francosko-italijanski protizračni sistem SAMP-T. Evropski komisar za obrambe Andrius Kubilius tudi pričakuje, da se bodo pogodbe začele množično podpisovati in se bo proizvodnja zelo pospešila, ko bo denar dobila industrija v obliki vladnih naročil.