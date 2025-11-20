Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

Slovenija ima glede uporabe zadržanih sredstev ruske centralne banke za finančno pomoč Ukrajini številne zadržke in glede tega podpira Belgijo. »Tu moramo razrešiti kar nekaj pravnih dilem in vprašanj, kot jih ima Belgija,« je v Bruslju opozorila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Odmrznitev zamrznjenih ruskih sredstev po njenih besedah terja veliko previdnosti, če nimamo ustreznih pravnih podlag in ocen fiskalnih posledic. »To nas lahko v prihodnje stane veliko več,« je ocenila vodja slovenske diplomacije.

Dodala je še, da je vprašanje v pristojnosti finančnih ministrov in da bodo o zadevi predvidoma politično odločali voditelji na decembrskem vrhu EU.

Zadržanih 185 milijard evrov

Belgija je sicer v primerjavi z drugimi v specifičnem položaju, saj je sedež finančne družbe Euroclear, ki je ob začetku ruske invazije in sprejetju sankcij imela na svojih računih 185 milijard evrov ruskih sredstev, v Bruslju. Premier Bart De Wever je že večkrat opozoril na tveganja za Belgijo.

Predlog predvideva, da bi Rusiji vrnili sredstva, ko bo Ukrajini plačala reparacije za vojno škodo. Evropska komisija, ki je zasnovala mehanizem reparacijskega posojila za uporabo ruskih sredstev brez njihove zaplembe, je predlagala delitev tveganj med vse države članice skladno z njihovo gospodarsko močjo.

Se bo EU zadolžila?

Drugi dve možnosti sta neposredno financiranje iz sredstev držav članic in zadolževanje EU na finančnih trgih. V Bruslju ne izključujejo kombinacije možnosti, tudi Tanja Fajon vidi možnost povezovanja z zadolževanjem EU.

Finančne potrebe Ukrajine so ogromne. Iz analize evropske komisije izhaja, da bo država prihodnje leto zgolj za vojsko morala nameniti 103,2 milijarde evrov. Od tega si bo sama lahko zagotovila le polovico zneska. Od partnerjev bo potrebovala še več kot 20 milijard evrov za pokritje stroškov za siceršnje delovanje države.

Skupno bi po oceni Mednarodnega denarnega sklada (IMF) v dveh letih potrebovala podporo v višini 135,7 milijarde evrov. Predpostavka v analizi je, da bo vojna prihodnje leto končana.