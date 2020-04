Slovenija in EU na pomoč državam Balkana

V državah Zahodnega Balkana se zaostrujejo razmere in ukrepi zoper epidemijo. Srbija je podaljšala policijsko uro čez ves vikend; prebivalci ne smejo zapustiti stanovanj 60 ur – od današnjega popoldneva do ponedeljkovega jutra.Danes je na pot proti Srbiji in BiH odrinila tudi humanitarna pomoč, ki jo pošilja prijateljskima državama Slovenija. Balkanu bo pomagala tudi EU.»V času epidemije je najpomembneje ohraniti dobro sodelovanje in si medsebojno pomagati z državami, s katerimi tudi sicer na gospodarskem in socialnem področju največ sodelujemo. To so Italija, Nemčija, Francija, Hrvaška, Srbija in druge države Zahodnega ...