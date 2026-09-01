Slovenija je pod Janšo obrnila ploščo

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    1. 9. 2026 | 20:05
    5:45
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    Zunanji ministri EU bodo na ne­uradnem zasedanju, tako imenovanem gymnichu, ki se je sinoči začelo v Wicklowu na Irskem, znova razpravljali o učinkovitejšem delovanju in odločanju v Bruslju. To je bilo v zadnjih letih, predvsem zaradi madžarske politike veta, pogosto videti kot ohromljeno.

    Premier Janez Janša je na BSF pojasnil, da Slovenija trenutno ne podpira prehoda h kvalificirani večini. Ko je zunanje ministrstvo vodila Tanja Fajon, se je Slovenija takšnim pobudam pridruževala. Junija leta 2023 je bila med pol ducata držav na čelu z Nemčijo, ki so se zavzele za širšo uporabo večinskega odločanja na zunanjepolitičnem področju.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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