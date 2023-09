Slovenija Maroku in Libiji namenja humanitarno pomoč

Zaradi katastrofalnih posledic naravnih nesreč, ki so prizadele Maroko in Libijo, bo Slovenija obema državama namenila humanitarno pomoč, je v torek na sejah vladnih odborov soglašala vlada. Slovenija bo Maroku namenila skupno 400.000 evrov pomoči, Libiji pa 600.000 evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Maroku, ki ga je 8. septembra prizadel silovit potres in povzročil veliko škodo, bo Slovenija namenila skupno 400.000 evrov humanitarne pomoči, od tega 200.000 evrov v obliki prispevka prek Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) ter 200.000 evrov v obliki izvedbe projekta strateškega partnerja za nujni odziv Slovenske karitas.

Prebivalcem Libije, ki se v tem mesecu soočajo s poplavami in težkimi humanitarnimi razmerami v državi, pa bo Slovenija namenila 600.000 evrov humanitarne pomoči, in sicer v obliki prispevka Uradu ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA).

Sredstva se bodo zagotovila iz proračunske postavke ministrstva za zunanje in evropske zadeve, so sporočili.