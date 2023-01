Slovenija na indeksu zaznave korupcije znova na zgodovinskem dnu

Nevladna mednarodna organizacija Transparency International (TI) s sedežem v Berlinu je znova objavila indeks, ki predstavlja letno inventuro zaznavanja korupcije v javnem sektorju na globalni ravni: v 180 državah sveta, tokrat za leto 2022.

Sodeč po njem ostajata Zahod Evrope in Evropska unija najmanj obremenjena s korupcijo, a je vrsta držav stare celine kljub temu dosegla doslej najslabše rezultate. Slovenija je med njimi; z le 56 točkami od 100 možnih izrazito zaostajamo za povprečjem regije, ki je 66. Na globalni ravni nam pripada 41 mesto, izenačeni smo s Češko, Gruzijo in Italijo.

Veliko evropskih držav z najslabšimi rezultati doslej

Indeks ima dolgo tradicijo, ki sega v čas njegove vzpostavitve leta 1995, pred desetimi leti pa so vanj vključili še metodologijo, ki omogoča medletno primerjavo ocen. Število možnih točk, ki jih lahko doseže posamezna država, kot omenjeno, znaša 100. Več kot je točk, manj je korupcije. Slovenija je bila že na lanskem seznamu s 57 točkami na 41. mestu, kar je bilo najslabše po letu 2013, letos pa je, kot navedeno, izgubila še točko in se ponovno znašla med državami, ki so dosegle zgodovinsko dno.

Teh držav je v okviru zahodne Evrope in Evropske unije veliko. Ciper je dosegel 52 točk, Madžarska 42, Luksemburg 77, Malta 51, Nizozemska 80, Poljska 55, Švedska 83, Švica 82 in Velika Britanija 73. Vse navedene številke predstavljajo doslej najslabše rezultate teh držav.

FOTO: Transparency International

Najbolje se s korupcijo borijo Danci

Njaboljši rezultat je sicer tokrat tako v regionalnem kot tudi globalnem okviru zabeležila Danska z 90 točkami, v Evropi sledita Finska s 87 in Norveška s 84 točkami. Norveška in Finska sta bili na lanskem indeksu v družbi Nove Zelandije globalni zmagovalki, vse tri države so dosegle 88 točk.

V okviru Zahodne Evrope in EU sta se tokrat ob Madžarski najslabše izkazali še Romunija s 46 in Bolgarija s 43 točkami. TI opozarja, da so od leta 2017 glede korupcije nazadovale skoraj vse države regije, le Irska, ki ima tokrat 77 točk in zaokroža deseterico, je v teh letih izkazala opazen napredek.

Od pritiskov industrije do korupcijskega škandala v Evropskem parlamentu

FOTO: Jure Eržen/Delo

Opazen zdrs Zahoda Evrope in EU v korupcijo sicer TI argumentira s tem, da je leto 2022 razkrilo neupravičen vpliv na regionalno odločanje, za katerim so stali močni interesi industrije in tujih akterjev – od škandala z Uberjem v Franciji, ki je tokrat dosegla 72 točk, do povezav nemške politike – Nemčija je pristala pri 79 točkah – z ruskim državnim plinskim podjetjem Gazprom, ali nazadnje korupcijski škandal v Evropskem parlamentu z obtožbami jemanja podkupnin s poreklom v Katarju in Maroku.

»Medtem ko se Evropa sooča z neštetimi izzivi – od vojne v Ukrajini in posledično pomanjkanjem energije in hrane, do grožnje z recesijo –, se kot regija ne uspe boriti proti korupciji. Minulo leto smo lahko v Franciji, Nemčiji in EU zaznavali, kako lahko močne industrije in tuji voditelji vplivajo na politiko na račun javnega interesa. Če se želijo voditelji učinkovito spopasti s krizami, bodo morali dati prednost celovitim, trajnostnim ukrepom za boj proti korupciji in za zagotavljanje integritete v politiki,« je zapisala koordinatorka TI za Zahodno Evropo in EU Flora Cresswell.

Med prvo deseterico v globalnem okviru sicer še vedno prednjačijo evropske države. Do desetega mesta se jih zvrsti kar osem, neevropska sta le Nova Zelandija in Singapur. Povsem na dnu indeksa s komaj kakšno točko nad številom deset pa so Jemen, Venezuela, Južni Sudan, Sirija in na poslednjem mestu Somalija.

FOTO: Transparency International