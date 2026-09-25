Slovenija na okopih za kohezijske milijarde

V politični bitki za prihodnji večletni proračun EU so stališča držav članic še daleč narazen. Premožnejše neto plačnice z Nemčijo na čelu zahtevajo reze v okoli 2000 milijard evrov vrednem finančnem okviru za obdobje 2028–2034. Manj razvite iz skupine prijateljice kohezije, tudi Slovenija, na drugi strani zavračajo dodatno krčenje sredstev za njihove regije.

Tudi za Slovenijo je na kocki veliko. Po osnovnem predlogu bi v okviru nacionalnih partnerstev prejela za kmetijstvo, kohezijo in nekaj drugih politik 5,4 milijarde evrov. Junijski predlog ciprskega predsedstva bi položaj Slovenije znatno izboljšal, po neuradnih informacijah za več 100 milijonov evrov. Od doseženega v ciprskem predlogu Ljubljana ne namerava odstopati.