Slovenija ni za izjavo o grožnji za demokracijo

Bruselj – Slovenija še ne namerava pristopiti k pozivu večje skupine članic EU, ki so izrazile globoko zaskrbljenost za tveganja kršitev pravne države, demokracije in temeljnih svoboščine s posameznimi protikriznimi ukrepi.



Dokument je bil sinoči objavljen najprej kot skupna izjava »starih« članic (edina izjema je Avstrija), ki so bile v Uniji že pred veliko širitvijo leta 2004. Danes so k temu pristopile še tri baltske države, Romunija in – Madžarska. To je nenavadno, saj dokument med vrsticami kar odkrito meri na ravnanje Budimpešte.



»Je tako prazno brez nas,« je s tvitom glede pristopa k izjavi sporočila madžarska ministrica za pravosodje Judit Varga.



»Čas krize je čas sodelovanja,« je po zasedanju zunanjih ministrov Nata na avdiokonferenci z bruseljskimi dopisniki povedal vodja slovenske diplomacije Anže Logar. Slovenja je bila z izjavo sicer seznanjena na uradniški ravni.



Minister je povedal, da je prednostna naloga Slovenije bitka s krizo, denimo nabava medicinske opreme ali vračanje državljanov. Druge stvari lahko po njegovem mnenju počakajo na prihodnost. Meni, da zdaj ni čas za splošne politične teme.



Skupina držav sicer ne omenja konkretno Madžarske, a poziva, »da morajo biti izredni ukrepi omejeni na strogo nujnost, biti morajo sorazmerni in omejeni, redno preverjeni, upoštevati morajo omenjena načela in obveznosti iz mednarodnega prava. »Ne smejo omejevati svobode izražanja in svobode tiska,« pišejo.