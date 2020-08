Slovenija nikoli ni izginila z ameriškega radarja

Odsotnost političnega dialoga na visoki ravni med Ljubljano in Washingtonom v zadnjem desetletju ni pomenila, da je Slovenija izginila z ameriškega radarja. Nasprotno, ZDA so podrobno spremljale razvoj države in njene zunanje politike ter ob različnih priložnostih tudi bolj ali manj jasno nakazale, kaj jih na njiju moti.Želja zaporednih vlad po vodenju uravnotežene zunanje politike skozi ameriške oči ni bila videti kot suverena odločitev oziroma plod odraslosti slovenske države, ampak bolj kot rezultat njene podvrženosti geopolitičnim silnicam znotraj širše regije. Tudi v javnosti je bila Slovenija označena za eno od ...