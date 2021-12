Slovenija po aktivnosti v prvi tretjini

V nadaljevanju preberite:

Med Evropejci, ki so se do zdaj vključili v konferenco o prihodnosti Evrope, ne manjka Slovencev. Najnovejše vmesno poročilo, ki so ga včeraj objavili organizatorji tega vseevropskega posveta z državljani, kaže, da se Slovenija po številu prispevkov na prebivalca, objavljenih na večjezični spletni platformi, uvršča v zgornjo tretjino držav.