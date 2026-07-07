Slovenija po obrambnih izdatkih na zadnjem mestu v Natu

Zaradi zamud pri uresničevanju zavez do Nata bo Slovenija med zaveznicami, ki se bodo na vrhu v Ankari znašle pod drobnogledom. Janez Janša je v glavno mesto Turčije dopotoval kot voditelj edine države, ki za obrambo namenja manj kot dva odstotka BDP. Tako kažejo najnovejše ocene zavezništva.

Jutrišnje zasedanje voditeljev bo glavni del vrha v Ankari. Ta naj bi predstavljal mejnik pri vzpostavljanju novega ravnotežja v severnoatlantskem zavezništvu, in sicer z okrepitvijo njegovega evropskega dela, s čimer bo stara celina poskušala ugoditi zahtevam ZDA po prevzemanju večje odgovornosti za lastno varnost. Pot do tega so predvsem vlaganja v obrambo in pospešen zagon vojaške industrije.