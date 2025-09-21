Slovenija poziva h konkretnim dejanjem za mir v svetu

Danes je mednarodni dan miru, ki ga letos zaznamuje poziv k ukrepanju za miren svet. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je spričo pretresov in vojn v svetu poudaril, da lahko vsak od nas prispeva k miru. »Po vsem svetu so življenja uničena, otroštva ugašajo, osnovno človeško dostojanstvo pa je zavrženo sredi krutosti in ponižanja zaradi vojne,« je opozoril Guterres ob mednarodnem dnevu miru, ki letos poteka pod geslom Ukrepajmo zdaj za miren svet.

Po Guterresovih besedah je v času pretresov, nemirov in negotovosti ključnega pomena, da vsi sprejmejo konkretne ukrepe za mobilizacijo za mir. To velja za mirovnike na prvih bojnih črtah in člane skupnosti kot tudi za učence v učilnicah po vsem svetu. Vsakdo ima svojo vlogo, je dejal.

Generalna skupščina ZN je mednarodni dan miru razglasila leta 1981. Dve desetletji kasneje, leta 2001, je še soglasno izglasovala, da se ta dan razglasi za obdobje nenasilja in prekinitve ognja. Letos mineva 25 let, odkar je Generalna skupščina ZN sprejela Deklaracijo in akcijski program o kulturi miru.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon poziva celotno mednarodno skupnost in najbolj odgovorne v svetu k dejanjem za mir. »V današnjem turbulentnem, nemirnem in negotovem času nujno potrebujemo konkretna dejanja za zagotavljanje miru v svetu,« je sporočila.

»Vsak od nas ima obveznost, da se odzove, tudi s spodbujanjem razumevanja, spoštovanja in pravičnosti v našem vsakdanjem življenju,« je ob današnjem mednarodnem dnevu miru, ki poteka s temo Ukrepajmo zdaj za miren svet, poudarila Fajonova.

Ministrica bo na nujnost konkretnih dejanj za zagotavljanje miru v svetu po napovedih opozorila tudi ob številnih priložnostih v okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov naslednji teden v New Yorku. Slovenija po njenih besedah odločno, načelno in odgovorno deluje v okviru Varnostnega sveta ZN. »Vsi lahko prispevamo svoj del k izgradnji mirnejšega sveta, tudi z malimi dejanji, v svoji skupnosti. Verjamem, da so vsa naša prizadevanja povezana in da z dobrimi dejanji lahko spremenimo svet,« je v današnjem sporočilu za javnost še zapisala ministrica.

Pri tem izpostavlja, da se moramo upreti nedopustnemu nasilju, kršitvam človekovih pravic, sovraštvu, diskriminaciji in krivicam ter na glas spregovoriti in se boriti zlasti za najšibkejše v naših družbah, ki jih najbolj prizadenejo vojne in konflikti.