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    Svet

    Slovenija proti toku: krepi vezi z Izraelom, ravno ko Zahod zaostruje pritisk

    Izraelski zunanji minister Gideon Sar bo skupaj z vodjo slovenske diplomacije Tonetom Kajzerjem v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo.
    Dan pred Sarjevim obiskom so Združeno kraljestvo, Francija in Kanada napovedale prepoved uvoza izdelkov iz izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
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    Dan pred Sarjevim obiskom so Združeno kraljestvo, Francija in Kanada napovedale prepoved uvoza izdelkov iz izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Jure Kosec
    9. 9. 2026 | 12:22
    9. 9. 2026 | 12:37
    3:39
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    Izraelski zunanji minister Gideon Sar prihaja v Slovenijo v času, ko se mednarodni pritisk na Izrael znova stopnjuje. Medtem ko bo obisk v Ljubljani namenjen krepitvi odnosov med državama, gospodarskemu sodelovanju in pogovorom o razmerah na Bližnjem vzhodu, več zahodnih držav zaradi širitve nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu zaostruje ukrepe proti Izraelu.

    Sara gosti zunanji minister Tone Kajzer, ki se bo skupaj z izraelskim kolegom udeležil tudi odprtja prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji. Del programa je poslovni forum, na katerem bo več kot 50 predstavnikov slovenskih in izraelskih podjetij iskalo možnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja.

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