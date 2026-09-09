Slovenija proti toku: krepi vezi z Izraelom, ravno ko Zahod zaostruje pritisk

Izraelski zunanji minister Gideon Sar prihaja v Slovenijo v času, ko se mednarodni pritisk na Izrael znova stopnjuje. Medtem ko bo obisk v Ljubljani namenjen krepitvi odnosov med državama, gospodarskemu sodelovanju in pogovorom o razmerah na Bližnjem vzhodu, več zahodnih držav zaradi širitve nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu zaostruje ukrepe proti Izraelu.

Sara gosti zunanji minister Tone Kajzer, ki se bo skupaj z izraelskim kolegom udeležil tudi odprtja prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji. Del programa je poslovni forum, na katerem bo več kot 50 predstavnikov slovenskih in izraelskih podjetij iskalo možnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja.