Slovenija v družbi nasprotnic sankcij proti Izraelu

Kljub čedalje ostrejšim kritikam Izraela Evropska unija ne more sprejeti sankcij, s katerimi bi kaznovala njegovo ravnanje. Drugače kot pri odločanju o sankcijah proti Rusiji so države članice preveč neenotne, zato ne morejo sprejeti odločitev, ki zahtevajo soglasje vseh.

Nova vlada Janeza Janše je prejšnji teden preklicala vse ukrepe proti Izraelu. Novi zunanji minister Tone Kajzer se v Luxembourgu ni javno izrekal o sankcijah. Opozoril je na slabšanje humanitarnega položaja in pomen polnega izvajanja resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 2803 (o mirovnem načrtu za Gazo), vključno z razorožitvijo Hamasa.