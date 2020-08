Slovenija z 200.000 evri humanitarne pomoči Libanonu

Preberite še: Mesto, ki ga ni mogoče ubiti

Eksplozijo naj bi povzročil požar v skladišču z 2750 tonami amonijevega nitrata. FOTO: AFP

Slovenija bo za nujno humanitarno pomoč Libanonu namenila 200.000 evrov, prek mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite pa bo v to državo napotila tudi strokovnjaka za usklajevanje mednarodne pomoči, je na sobotni dopisni seji sklenila slovenska vlada. Včeraj so Bejrut sicer spet zavzeli protestniki , saj menijo, da je libanonska vlada odgovorna za tragedijo.Finančna sredstva so preko Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) ter Caritasa Internationalis namenjena prebivalcem Bejruta. Preko IFRC je pomoč prejel libanonski Rdeči križ. Preko Caritas Internationalis pa je končni prejemnik libanonski Karitas, so pojasnili na zunanjem ministrstvu.Ministrstvo za obrambo bo poleg tega v Libanon napotilo strokovnjaka za usklajevanje mednarodne pomoči v okviru enote strokovnjakov civilne zaščite Evropske unije. Napotitev je predvidena za 14 dni, s pričetkom 7. 8., je po dopisni seji še sporočila vlada.Libanonsko prestolnico je v torek pretresla silovita eksplozija v pristanišču, ki je uničila ali poškodovala pol mesta in zahtevala več kot 150 življenj, okoli 6000 ljudi je ranjenih. Eksplozijo naj bi povzročil požar v skladišču z 2750 tonami amonijevega nitrata. Okoli 20 ljudi še vedno pogrešajo, iskalna akcija pa se nadaljuje.Na pobudo francoskega predsednikabo danes potekala mednarodna donatorska konferenca za Libanon. Udeležbo je med drugim že potrdil ameriški predsednik, v imenu Evropske unije pa se je bo udeležil evropski komisar za krizno upravljanje