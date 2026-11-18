Organizacija Kovcheg, ki pomaga ruskim državljanom v tujini, poroča, da je slovensko veleposlaništvo v Srbiji začelo odpovedovati termine za oddajo vlog za vizume, ki so jih ruski državljani rezervirali še pred objavo ukrepa. V ponedeljek in torek so odpovedali najmanj devet terminov, poročata Moscow Times in Riga TV.

Iz Kovchega so na Telegramu zapisali, da je slovensko veleposlaništvo te omejitve uveljavilo zgolj za ruske državljane, in sicer na podlagi spremenjenih smernic slovenskega zunanjega ministrstva.

Po podatkih urada za izdajo potnih listov​ VFH Global pa Slovenija še vedno sprejema vloge za izdaje vizumov za obisk sorodnikov, poslovna potovanja in mednarodne prevoznike.

Slovenija je lani izdala 1254 schengenskih vizumov

Slovenija je lani ruskim državljanom izdala 1254, večinoma enkratnih schengenskih vizumov. V celotni EU pa je bilo ruskim državljanom lani izdanih 680.000 vizumov. .

Države članice EU razpravljajo o dodatnih omejitvah pri izdajanju schengenskih vizumov ruskim državljanom, razlog so vse večji zaskrbljenost zaradi hibridnih napadov in sabotaž v Evropi, ki naj bi bile povezane s Kremljem.

Evropska komisija naj bi predloge za zaostritev predstavila januarja 2027. Od ruske invazije na Ukrajino pred dobrimi štirimi leti je več držav EU prenehalo izdajati turistične vizume Rusom, medtem ko so večje destinacije, kot so Francija, Italija in Španija, to še naprej počele.