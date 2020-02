Slovenija zavrača Michelov predlog

Nova operacija pred libijsko obalo



Po propadli Sophii gre EU v novo operacijo pred libijsko obalo. Zunanji ministri EU so sprejeli politično odločitev o operaciji, ki naj bi bila vojaška in ne humanitarna. Namenjena bi bila nadzoru embarga na orožje in bolj usmerjena proti vzhodnemu Sredozemlju. Če bi operacija vodila do naraščanja števila prihodov migrantov in beguncev, bo ustavljena. Ustavitev Sophie je zahtevala Italija.

Bruselj – Pred četrtkovim izrednim vrhom EU se kaže precejšnje nezadovoljstvo držav članic z zadnjim predlogom razreza bruseljskega proračunskega kolača, ki ga je pripravil predsednik evropskega sveta Charles Michel »Za Slovenijo je še vedno neustrezen,« je v Bruslju opozoril zunanji minister. V njem so sicer rahle izboljšave na področju kohezijske politike v primerjavi s predlogom finskega predsedstva, »ampak to ni dovolj«.Slovenski cilj je, da bi kohezijska sredstva ostala na enaki ali ustrezni ravni kot doslej. Prvotni predlog evropske komisije iz maja 2018 je za Slovenijo predvidel 9-odstotno znižanje na okoli 3,1 milijarde evrov, kar je še bilo sprejemljivo. Po besedah premierabi Slovenija s finskim predlogom iz decembra izgubila 28 odstotkov denarja v primerjavi s tekočim sedemletnim obdobjem.Posebno težko vprašanje je povezano s kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, ki je že presegla povprečno raven razvitosti EU in bi ostala brez velikega dela kohezijskega denarja. Michel je varnostno mrežo za cele države članice zvišal s 27 na 24 odstotkov (v primerjavi z veljavnim okvirjem nobena držav ne bi smela izgubiti več denarja).Po Michelovem predlogu bi bilo denarja za razvoj podeželja za 72,5 milijarde evrov ali za četritno manj kot v obdobju 2014-2020. Danes popoldne se bo začel še sestanek ministrov za evropske zadeve, ki se bodo ukvarjali le s proračunom.Na njem bodo države članice predstavile svoja stališče. »Mi smo na strani prijateljic kohezije kot skupine držav, ki podpiramo čim večji obseg kohezijskih sredstev,« je pojasnil Cerar.V očeh Cerarja bo po drugi strani ključno, kako bo premier Marjan Šarec nastopil na evropskem svetu v četrtek in pozneje koordiniral delo.Scenarij, po katerem bi voditelji sklenili kompromis že na vrhu EU konec tedna, ne velja za najbolj verjetnega.