Rek, da se Slovenija prehladi, ko Nemčija kihne, ne velja več tako kot nekoč

Nemčija se v zadnjih letih spopada z globoko gospodarsko krizo. Šele lani ji je s šibko rastjo uspelo doseči raven BDP iz leta 2019, sicer pa je že vse od krize zaradi covida-19 v recesiji in tudi za letos ji je napovedana le šibka rast. Ker je Slovenija gospodarsko najbolj vezana na Nemčijo, bi to moral biti vzrok za preplah. A rek, da se Slovenija prehladi, ko Nemčija kihne, ne velja več tako neposredno kot nekoč. Slovenija je v zadnjih letih bolj razpršila svoj izvoz in s tem nekoliko zmanjšala odvisnost od Nemčije v deležu izvoza, konkretno z 20 na 17 odstotkov. Nemčija je še vedno najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, njeno gospodarstvo pa najpomembnejši zunanji vir povpraševanja za številna slovenska industrijska podjetja. Toda v zadnjih letih so ta pokazala, da ...