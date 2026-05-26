Sloveniji grozi več kot 10-odstotni rez plačil

V spopadu za prihodnji večletni proračun, ki bo skupno vreden približno 2000 milijard evrov, skupine držav članic z različnimi interesi že gredo na okope. Ciprsko predsedstvo sveta EU bo v prihodnjih tednih pripravilo prvi konkretni pogajalski predlog s številkami, o katerem bodo na junijskem vrhu razpravljali voditelji držav članic.

Tudi pred Slovenijo je zahtevna pogajalska naloga, saj že osnovni predlog evropske komisije ni ugoden. Državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Neva Grašič je opozorila, da bi se sredstva za Slovenijo na področju kmetijstva in kohezije – v primerjavi s tekočim obdobjem – lahko zmanjšala za 11 do 13 odstotkov