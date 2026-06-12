Sloveniji se vendarle obeta več iz bruseljske malhe

Slovenija si po novem pogajalskem izhodišču o večletnem proračunu EU za obdobje 2028–2034 lahko obeta več evropskih sredstev za kohezijo, kot je bilo predvideno doslej. To izhaja iz prvih izračunov novega predloga, ki ga je pripravilo ciprsko predsedstvo sveta EU. Predlog bo na mizi voditeljev držav, ki se bodo konec tedna zbrali na vrhu v Bruslju.

Pomoč manj razvitim regijam bi zvišali za skoraj 6 milijard na 459 milijard evrov. To enkratno zvišanje za naložbe na okoljskem in prometnem področju bi bilo namenjeno državam članicam pod 90-odstotno razvitostjo povprečja EU. Izračuni, kolikšen delež tega bi lahko dobila Slovenija, še niso bili objavljeni. Neuradno je slišati, da bi iz tega dodatka prejela »kar nekaj«.