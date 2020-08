FOTO:Slovenka iz Melbourna: »Drugi val epidemije se je že prelomil«

Nazadnje smo bili v stiku z njo sredi marca, ko je pri nas zavladala epidemija in karantena, v Avstraliji pa je bilo življenje precej normalno. Kavarnice so bile polne, šole odprte, otroci so se igrali in pripovedovali covid vice, še največji problem je bila dobava toaletnega papirja, pa še to smo razumeli bolj za šalo kot zares.Mariborčanka Vida V. Vončina, doktorica pedagogike, v Avstraliji živi z družino in je docentka na univerzi Swinburne v Melbournu. Melbourne, glavno mesto zvezne države Viktorija, pa je trenutno žarišče epidemije na kontinentu. Pet milijonov prebivalcev se spopada z najstrožjimi omejitvami. Enkrat na ...