FOTO:Slovenka v Šanghaju: Širi se preplah, ljudje si delajo zaloge hrane in vode

Sedemindvajsetletna Nika Zobec živi na Kitajskem pet let; tam je tri leta študirala kitajski jezik, lani je dokončala še drugi magisterij iz kitajskih študij. Med študijem se je osredotočala na varstvo in zakonodajo o ločevanju odpadkov na Kitajskem. Trenutno je učiteljica plavanja na mednarodni šoli, ukvarja pa se tudi s kulinaričnim turizmom in prevaja, večinoma za slovenska podjetja, ki širijo poslovanje na Kitajskem in obiskujejo tamkajšnje mednarodne sejme. »Kitajska s svojo kulturo je izjemno zanimiva država, tudi v tem, kako se spopada z aktualnimi izzivi in problemi,« pravi. »S tem mislim tudi na krizo širjenja ...