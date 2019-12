Slovenska in srbska vlada v Novem Sadu

Pridružite se Delovi viber skupnosti

Novi Sad – S stiskom roke slovenskega premierain srbske premierkese je začel uradni del srečanja slovenske in srbske vlade danes dopoldne v Novem Sadu, v okviru katerega do 13. ure potekajo bilateralni pogovori med ministri. V Srbijo je prispelo šest ministrov vlade Slovenije in štirje državni sekretarji ter tudiv vlogi visoke predstavnice Slovenije za nasledstvena vprašanja. Pogovarjajo se – tako uradna informacija – o sodelovanju in nasledstvenih vprašanjih.Premiera sta v času bilateralnih srečanj ministrov – kmalu po stisku rok in petih minutah fotografiranja – odšla na ogled Novega Sada. Obiskala bosta predvsem tako imenovano kitajsko četrt ob obali Donave. Kot pravijo tukajšnji novinarji, kitajska četrt na noben način ni povezana s Kitajci, pač pa gre za propadajoči kompleks zgradb, med njimi skladišča, opuščene tovarne in nekdanje klube, ki čakajo na investitorje in obnovo. Gre za lep del v parku na obali Donave, ki ga nameravajo prenoviti in oživiti do leta 2021, ko bo Novi Sad evropska prestolnica kulture.Premiera, ki sta se neuradno sestala in se najbrž temeljito pogovorila tudi o državnih temah že sinoči na večerji v Skadarlji v Beogradu, bosta izjavo za novinarje podala ob 13. uri v zgradbi vlade Vojvodine. Od tod bo popoldne celotna slovenska ekipa s srbskimi kolegi odšla na ogled Biosensa, zelo naprednega Inštituta za kmetijstvo v Novem Sadu.Ob robu srečanja dveh vlad bo popoldne v Novem Sadu srečanje gospodarstvenikov – iz Slovenije petih podjetij, ki se ukvarjajo z digitalizacijo –, kjer bodo govorili o digitalizaciji kmetijstva in delovanju agencije za plačilni promet.Medsebojno gospodarsko sodelovanje je nasploh poglavitna tema srečanja, seveda ob nerešenih nasledstvenih vprašanjih. Slovenska delegacija se bo vrnila domov zvečer.Slovenija in Srbija že nekaj let vzpostavljata tesne prijateljske vezi, kar se vidi tudi po skupnih sejah obeh vlad, kar je redkost za meddržavna sodelovanja. Tokratna seja je peta po vrsti. Prva je bila leta 2013 v Beogradu, dve leti kasneje na Brdu pri Kranju, leta 2016 ponovno v Beogradu in 2018 na Brdu pri Kranju.