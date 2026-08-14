Slovenska letala air tractor na pomoč pri gašenju požara v Italiji

Na Videmskem v bližini italijanskega mesta Amaro, kjer se že več dni borijo z ognjenimi zublji, je danes na pomoč pri obvladovanju požara pristopila ekipa slovenskih gasilcev s tremi letali air tractor, je sporočil generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin. Požar se sicer razteza čez več deset hektarov površine.

V bližini Amara gori na več krajih. Razmere še niso povsod povsem pod nadzorom, gori predvsem nekoliko višja vegetacija. Italija je zato v četrtek prosila Slovenijo za pomoč pri zračni podpori z letali air tractor. Tri slovenska letala so tako davi pristala v Italiji in trenutno čakajo, da se izboljša vidljivost na terenu, saj zaradi šibkega vetra zastaja dim.

Na terenu so prisotne tudi slovenske ekipe za podporo s tal, koordinatorji sil in gasilci. Na intervenciji je zaradi varnejšega letenja prisoten tudi slovenski dron.

Od treh slovenskih letal bosta v nadaljevanju predvidoma gasili samo dve. Italija je za podporo iz zraka sicer zaprosila za danes, trajanje intervencije pa je odvisno od stanja na požarišču in razpoložljivosti zračne podpore v državi. Behin je pri tem še poudaril, da se bodo letala v primeru potrebe doma takoj vrnila v Slovenijo.