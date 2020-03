Slovenska policija ustavila tri japonske turiste

Preberite še: Največ novih okužb zaradi nespoštovanja preventivnih ukrepov

Danes nekaj po 15.uri je policijska patrulja na križišču Ilirske in Resljeve ceste ustavila tri mlade fante, ki so s kovčki hodili v smeri proti Ljubljanici. Na pločniku so jih zadrževali več kot dve uri, po pripovedovanju prič pa so jim izročili obrazne zaščitne maske.Policija je razkrila, da gre za japonske državljane. Okrog 16.30 so jih pospremili do nastanitve na Petkovškovem nabrežju.V postopku so z zbiranjem obvestil ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko obstajali indici povečanega tveganja za prenos koronavirusa.Zato so policisti, ob primerni uporabi samozaščitnih ukrepov, o tem obvestili pristojno službo NIJZ.