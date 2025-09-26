Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

Tako imenovani visoki teden generalne skupščine OZN se približuje koncu, prinesel je številne napete trenutke, med njimi na prvem mestu do Svetovne organizacije zelo kritičen govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je pred odhodom k ameriškim Slovencem v Clevelandu dopisnikom v ZDA še enkrat opisala svoje vtise.

»Kolikor sem lahko spremljala, je bil edini, ki je zanikal podnebne spremembe in je eden redkih, ki je zelo kritiziral Organizacijo združenih narodov,« je ocenila nastop predsednika Trumpa »Ne gre pozabiti, v tej organizaciji je ena država, en glas. Velika večina državnikov je opozarjala na pomen multilateralizma in na pomen OZN. In kar se mene tiče, je to tisto glavno sporočilo.«

Slovenska predsednica je ponosna na naše nestalno članstvo v varnostnem svetu, ki se bo končalo čez nekaj mesecev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Je ameriška drža problematična zato, ker bi želela problem Ukrajine potisniti k Evropi? »Želela bi si, da bi imela Evropa, pravzaprav Evropska unija, več glasu pri pogajanjih med Ukrajino in Rusijo. Navsezadnje gre za varnost v Evropi. Predsednik Trump je večkrat povedal, da od Evrope pričakuje več, tudi znotraj zavezništva je povedal, da se mora Evropa bolj oboroževati. Na nek način nas sili v to, da bomo za svojo obrambo in varnost bolj skrbeli sami.«

Soglašala je, da je predsednik Trump močno spremenil stališče do napadene vzhodnoevropske države, »ampak dajmo reči takole: upam, da je to posledica njegovih pogovorov z evropskimi državniki, da je vendarle začutil, kako je Evropa gleda na ta problem. In če še sama pristavim svoj lonček, upam, da vendarle bolj razume, kako pomembno je, da vsi spoštujemo ustanovno listino OZN. In da branimo mednarodno pravo, naše mednarodno pravo.«

Predsednik Trump in prva dama Melania. Foto Saul Loeb/Afp

Slovenska predsednica je ponosna na naše nestalno članstvo v varnostnem svetu, ki se bo končalo čez nekaj mesecev. »Tu pa bi rekla, da je Slovenija pokazala svojo nekaj diplomatsko moč in sposobnost presojati, kaj je prav in kaj je narobe, in gledati na svet kot celoto in ne skozi prizmo partikularnih interesov. Ponosna sem na to, kar je Slovenija tu naredila in jaz upam, da bomo ta val lahko vlekli še po tem, ko ne bomo več nestalna članica varnostnega sveta.«

Spomnila je na svoj govor, v katerem je predlagala zahtevo generalne skupščine za mnenje mednarodnega sodišča v zvezi z uporabo veta, ko govorimo o vojnih zločinih, genocidu in ostalih zločinih proti človeštvu. O tem se je pogovarjala z vsemi svojimi sogovorniki in tudi s predsednico generalne skupščine Annaleno Baerbock. »Zdi se mi izjemno pomembno, da v tem krču, v katerem se varnostni svet nahaja, vendarle koristimo možnosti in priložnosti, ki nam jim daje ustanovna listina.«

Predsednica generalne skupščine Annalena Baerbock. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Poudarila pa je prijetno srečanje s predsednikom Trumpom in prvo damo slovenskega rodu Melanio. »Malce več časa sem lahko bila z gospodom Trumpom in gospo Melanio Trump, tako je gospa Melania spregovorila z menoj v slovenščini.« Ameriški predsednik je na sprejemu ponovil tisto, kar je govoril na generalni skupščini, za slovensko predsednico pa je, kot je dejala, pomembno, da imamo Slovenci vez v Beli hiši.

»Prav prijetno je bilo, mislim, da se je gospod Donald Trump najprej pogovarjal z eno od svojih asistentk, in ko so napovedali, da prihajamo iz Slovenije, ga je Melania potrepljala po rami in rekla: Slovenija is coming. In potem seveda v slovenščini. Res prijetno, oba sta bila iskreno nasmejana, jaz sem res dobila občutek, da sta bila vesela, da sva s soprogom prišla na ta sprejem.«

Neodvisno od tega pa ameriška diplomacija še naprej zahteva preiskave zaradi zastoja tekočih stopnic med vzpenjanjem zakoncev Trump po njih ter izpada telepromterja med njegovih govorom.