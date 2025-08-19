Slovenska vojska pomoč za Gazo prvič dostavila z lastnim letalom

Slovenska vojska je včeraj – skladno z odločitvijo vlade – s transportnim letalom Spartan C-27 v Jordanijo dostavila prvi del materialne pomoči, namenjene palestinskemu civilnemu prebivalstvu, je danes objavilo Ministrstvo za obrambo RS.

Gre za pomoč v obliki hrane in odej iz materialnih zalog Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, navajajo.

FOTO: Borut Podgoršek/Ministrstvo za zbrambo RS

Slovenija bo pomoč Gazi nudila preko Jordanije, in sicer v obliki hrane in odej, katere ocenjena vrednost skupaj s prevozom znaša do 879.490 evrov. Koliko v tem znesku pripade stroškom prevoza, sicer ni navedeno.

FOTO: Borut Podgoršek/Ministrstvo za zbrambo RS

Prvo pošiljko tretjega sklopa materialne pomoči, ki jo je Slovenija namenila Gazi, je z vojaškega letališča Cerklje ob Krki pospremil minister za obrambo Borut Sajovic. Poudaril je, da Slovenija prvič v zgodovini pomoč pošilja z lastnimi zmogljivostmi. Predvidoma do konca avgusta je napovedal skupno tri polete.

FOTO: Borut Podgoršek/Ministrstvo za zbrambo RS

Več evropskih držav je v sodelovanju z jordansko vojsko iz letal že odvrglo humanitarno pomoč Gazi.

Kot še navaja ministrstvo, je slovensko materialno pomoč na vojaškem letališču v bližini jordanske prestolnice Aman sprejel častni konzul Republike Slovenije v Amanu Ari Haider Isa Murat.