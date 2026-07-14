Slovenska vojska znova na paradi v Parizu

Po včerajšnjem vrhu koalicije voljnih in svečani večerji v Elizejski palači v počastitev francoskega praznika državnosti, dneva Bastilje, se bo danes ob 10. uri v Parizu začela tradicionalna vojaška parada na Elizejskih poljanah. Srečanja se udeležuje tudi slovenski premier Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. Na današnji paradi, ki se bo začela ob 10. uri, bo slovenska vojska sodelovala z manjšo ceremonialno enoto s sedmimi pripadniki Gardne enote. Slovenija se parade v Parizu udeležuje že kar nekaj let in običajno prav tako – z manjšo ceremonialno enoto, so potrdili na ­ministrstvu za obrambo. Prebujanje Evrope Zavezniki Ukrajine z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim so se zbrali v francoski prestolnici, da bi potrdili podporo Kijevu in povečali pritisk na Rusijo. Kot ...