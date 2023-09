Slovenski festival bo preplavil Trst

V nadaljevanju preberite:

Slofest – festival Slovencev v Italiji – je v minulih dneh odprla razstava slovenskih grafičnih oblikovalcev s Tržaškega v Narodnem domu v Trstu. Tradicionalno festivalsko dogajanje se odvija vsaki dve leti pod okriljem Zveze slovenskih kulturnih društev (ZKSD). Vrhunec bo med 15. in 17. septembrom, ko se bo zvrstilo okoli 60 dvojezičnih dogodkov.

Organizatorji so festivalski program danes predstavili na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani. Vse prireditve bodo brezplačne, izkupiček od prodaje promocijskih izdelkov pa bodo namenili za pomoč prizadetim ob poplavah v Sloveniji.

Prihodnjo sredo bodo v Narodnem domu odprli tudi razstavo, posvečeno tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki je lani dočakal 108 let in je bil pričevalec trpljenja Slovencev pod italijanskim nacionalizmom in fašizmom. Dan za tem, v četrtek, bo sledila Tržaška osmica: vožnja skozi čas med preteklostjo in prihodnostjo Trsta in njegovega obrobja, ki jo organizirajo mladi člani društev ZSKD in Pokrajinskega odbora ZSKD za Tržaško. Udeleženci dogodka bodo sedli na starodobni tržaški avtobus (s številko osem), ta pa jih bo popeljal po delih Trsta, kjer so tradicionalno živeli Slovenci. Literarni večer na temo medkulturnosti pa bo tudi v Gorici.