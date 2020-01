Slovenski medvedi v Franciji niso dobrodošli

V Pireneje so selili slovenske medvede v okviru projekta ponovne naselitve te velike zveri. Nemudoma se je pojavilo negodovanje kmetov, saj je sobivanje težko. Medvedi namreč napadajo drobnico. Na nedavnem srečanju s francoskim predsednikomso kmetje dobili ustno zagotovilo, da novih medvedov na območje ne bodo več pripeljali., predsednik zveze kmetov v Ariègeu, kjer so medvedi samo lani pobili okoli 1100 živali, večinoma ovc, ki dajejo mleko za nekatere značilne francoske sire, uradnega dogovora z elizejsko palačo ni sklenil, a v zvezi kljub temu menijo, da se bo predsednik držal dogovora.A na drugi strani je zvezda za ohranitev medvedov na facebooku spomnila, da ima morda Macron zvezane roke, saj ponovno vzpostavitev stabilne populacije medvedov na območju gorske verige zahteva Evropska unija.Na začetku 90. let prejšnjega stoletja so bili medvedi v Pirenejih na robu izumrtja, nato so jih začeli uvažati iz Slovenije. Leta 1996, 1997 in 2006 so izpustili osem medvedov, leta 2018 so tja pripeljali še slovenski samici Claverino in Sorito . Zdaj populacija šteje okoli petdeset medvedov.S povečanjem števila medvedov se je povečalo tudi število napadov na domače živali. Ne le da medvedi ubijejo nekaj ovc, dodatna težava je, da jih prestrašijo, in ker gre za visokogorske kmetije, pogosto prestrašene ovce zbežijo v smrt, ko padejo v prepade.Pireneji niso edino odprto bojišče zagovornikov in nasprotnikov zveri. V Franciji imajo težave z volkovi v Alpah, ki prav tako napadajo drobnico.