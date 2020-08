Slovenski paviljon za Expo 2020 predvidoma zgrajen do septembra

Mejni prehodi s Hrvaško še naprej v pričakovanju množičnega povratka slovenskih dopustnikov. KLJUČNI POUDARKI:

Čeprav so dubajski organizatorji Expo 2020 zaradi pandemije covida-19 prestavili na oktober 2021, se priprave nadaljujejo. Dela na gradbišču so se sicer upočasnila, a bo slovenski paviljon predvidoma zgrajen do septembra letos, sledilo bo opremljanje, navaja poročilo generalnega komisarja Slovenije za Expo 2020 Dubaj.Skupno bo sicer Slovenija v predstavitev na Expu 2020 predvidoma vložila 10,4 milijona evrov. Vlada bo morala zaradi prestavitve projekta za leto dni spremeniti načrt razvojnih programov in načrtovati sredstva za izvajanje projekta tudi v 2022. Slovenija bo sicer skušala slediti začrtanemu finančnemu načrtu. Iz proračuna je bilo iz posebne postavke Expo 2020 do konca junija izplačanih 1,4 milijona evrov.Stroški električne energije za povprečno gospodinjstvo so se v drugem četrtletju v primerjavi s prvim znižali za sedem odstotkov, na letni ravni pa za 17 odstotkov, kažejo podatki ministrstva za infrastrukturo. Znižanje so pripisali ukrepom za blaženje posledic epidemije covida-19, ki so pri cenah elektrike veljali od začetka marca so konca maja.Vlada je ob začetku epidemije male poslovne odjemalce in gospodinjstva začasno oprostila plačevanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki sta sicer običajen sestavni del položnice, ki jih plačujejo uporabniki. Poleg tega pa jim agencija za čas veljave ukrepov ni zaračunavala tarifne postavke za obračunsko močPotem ko kljub petkovi uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam epidemiološko tveganih držav tudi v soboto ni bilo zaznati veliko slovenskih dopustnikov, ki bi se vračali iz južne sosede, je pričakovati, da bo pritisk povratnikov povečan danes in v ponedeljek. Na Hrvaškem je namreč še vedno več deset tisoč slovenskih turistov.