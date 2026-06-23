Slovenski voznik na Hrvaškem drvel 205 kilometrov na uro

Hrvaška prometna policija je med poostrenim nadzorom prometa na avtocesti A7 pri priključku Jurdani ustavila 34-letnega slovenskega državljana, ki je z osebnim vozilom s slovenskimi registrskimi oznakami vozil s hitrostjo 205 kilometrov na uro.

Na odseku ceste, kjer je hitrost omejena na sto kilometrov na uro, je tako dovoljeno hitrost presegel za več kot sto kilometrov na uro, poroča portal Novi list.

Policisti so voznika ustavili v petek nekaj pred 19. uro v smeri Reke. Zaradi prekrška so mu izdali globo v višini 660 evrov, poleg tega so mu za obdobje treh mesecev prepovedali vožnjo motornih vozil na ozemlju Hrvaške.

Primer je bil del poostrenega prometnega nadzora, ki ga je med podaljšanim koncem tedna izvajala primorsko-goranska policijska uprava. V tem času so policisti skupno ugotovili 270 prometnih prekrškov. Med njimi je bilo največ kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, in sicer 43, v 39 primerih so ugotovili neuporabo varnostnega pasu ter osem voznikov je prekoračilo dovoljeno hitrost.

Vozili pod vplivom alkohola

Policija je obravnavala več voznikov pod vplivom alkohola. Najvišjo stopnjo alkoholiziranosti, 2,4 promila, so izmerili 48-letnemu vozniku na območju Viškova. Izrekli so mu globo v višini 1320 evrov in trimesečno prepoved vožnje vozil kategorije B.

Na območju Kraljevice so ustavili še 34-letnega voznika z 2,03 promila alkohola v krvi. Policija je proti njemu vložila obtožni predlog in predlagala denarno kazen v višini 2650 evrov ter šestmesečno prepoved vožnje.

Ta konec tedna so na območju Primorsko-goranske županije obravnavali tudi 55 prometnih nesreč, v katerih je bilo šest oseb huje in 15 lažje poškodovanih. Policija voznike znova poziva k spoštovanju prometnih predpisov in odgovornemu ravnanju na cestah.